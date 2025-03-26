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Володин призвал подумать о законе об отношениях робота и человека
Володин призвал подумать о законе об отношениях робота и человека - 26.03.2025, ПРАЙМ
Володин призвал подумать о законе об отношениях робота и человека
Председатель ГД Вячеслав Володин призвал выработать предложения для формирования основополагающего закона в РФ об отношениях робота и человека. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:34+0300
2025-03-26T16:34+0300
2025-03-26T16:34+0300
робототехника
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Председатель ГД Вячеслав Володин призвал выработать предложения для формирования основополагающего закона в РФ об отношениях робота и человека. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе отчета председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме предложил провести парламентские слушания по искусственному интеллекту в палате парламента в июне. Володин, в свою очередь, данное предложение поддержал. "Нам надо сформировать правовое поле для более эффективного развития технологий, тем более искусственного интеллекта. Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), вот вы в этом хорошо понимаете. Коллеги, у нас нет базового закона. Вот сейчас показывают: роботы бегают, там машина запускает. Но базовый закон - отношения робота и человека. Где он? Вот сейчас любое открытие, любой запуск, даже тестовый проект, - на улицу не выпустят, потому что случись - будет проблема, поэтому нам важно подготовить базовое законодательство, которое создаст условия именно в нашей стране... Нам надо не только провести слушания по этому вопросу, но и выработать предложения, чтобы как можно быстрее сформировать законодательное поле. Если хотите, вот такой основополагающий закон в этом вопросе - отношение человека и робота", - сказал Володин.
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робототехника, вячеслав володин, госдума
Робототехника, Вячеслав Володин, Госдума
Володин призвал подумать о законе об отношениях робота и человека
Володин: нужно выработать предложения для появления закона об отношениях робота и человека
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Председатель ГД Вячеслав Володин призвал выработать предложения для формирования основополагающего закона в РФ об отношениях робота и человека.
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе отчета председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме предложил провести парламентские слушания по искусственному интеллекту в палате парламента в июне. Володин, в свою очередь, данное предложение поддержал.
"Нам надо сформировать правовое поле для более эффективного развития технологий, тем более искусственного интеллекта. Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), вот вы в этом хорошо понимаете. Коллеги, у нас нет базового закона. Вот сейчас показывают: роботы бегают, там машина запускает. Но базовый закон - отношения робота и человека. Где он? Вот сейчас любое открытие, любой запуск, даже тестовый проект, - на улицу не выпустят, потому что случись - будет проблема, поэтому нам важно подготовить базовое законодательство, которое создаст условия именно в нашей стране... Нам надо не только провести слушания по этому вопросу, но и выработать предложения, чтобы как можно быстрее сформировать законодательное поле. Если хотите, вот такой основополагающий закон в этом вопросе - отношение человека и робота", - сказал Володин.
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