Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250326/roskomnadzor-856139574.html
РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов
РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов - 26.03.2025, ПРАЙМ
РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов
Роскомнадзор продолжит проверять российские интернет-сервисы и операторов связи на использование иностранной инфраструктуры, заявили журналистам в ведомстве. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T23:36+0300
2025-03-26T23:36+0300
россия
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/82965/62/829656229_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_79ed15be6291aea4c52b3bd2e4735674.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор продолжит проверять российские интернет-сервисы и операторов связи на использование иностранной инфраструктуры, заявили журналистам в ведомстве. Последние две недели россияне периодически жаловались на работу российских и зарубежных интернет-сервисов, сайтов и приложений. Ведомство сообщало РИА Новости, что проблемы в работе возникали из-за использования ими иностранных серверов, на которых и происходил сбой. "Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжат проводить плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что проверки необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы интернет-сервисов для обеспечения сетевого суверенитета. Ранее в марте ведомство сообщило РИА Новости, что в ближайший месяц проведет исследования на стабильность работы Рунета.
https://1prime.ru/20250326/rkn-856139324.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82965/62/829656229_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_8b51d7f14aa0c0f03f922a8579d1690f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, роскомнадзор
РОССИЯ, Роскомнадзор
23:36 26.03.2025
 
РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов

Роскомнадзор продолжит проверять сервисы и операторов на использование зарубежных серверов

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРоскомнадзор
Роскомнадзор - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор продолжит проверять российские интернет-сервисы и операторов связи на использование иностранной инфраструктуры, заявили журналистам в ведомстве.
Последние две недели россияне периодически жаловались на работу российских и зарубежных интернет-сервисов, сайтов и приложений. Ведомство сообщало РИА Новости, что проблемы в работе возникали из-за использования ими иностранных серверов, на которых и происходил сбой.
"Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжат проводить плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверки необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы интернет-сервисов для обеспечения сетевого суверенитета.
Ранее в марте ведомство сообщило РИА Новости, что в ближайший месяц проведет исследования на стабильность работы Рунета.
Роскомнадзор
РКН хотят дать полномочия по пресечению пропаганды нетрадиционных отношений
23:24
 
РОССИЯРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала