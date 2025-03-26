https://1prime.ru/20250326/roskomnadzor-856139574.html
РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов
РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов - 26.03.2025, ПРАЙМ
РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов
Роскомнадзор продолжит проверять российские интернет-сервисы и операторов связи на использование иностранной инфраструктуры, заявили журналистам в ведомстве. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T23:36+0300
2025-03-26T23:36+0300
2025-03-26T23:36+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор продолжит проверять российские интернет-сервисы и операторов связи на использование иностранной инфраструктуры, заявили журналистам в ведомстве. Последние две недели россияне периодически жаловались на работу российских и зарубежных интернет-сервисов, сайтов и приложений. Ведомство сообщало РИА Новости, что проблемы в работе возникали из-за использования ими иностранных серверов, на которых и происходил сбой. "Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжат проводить плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что проверки необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы интернет-сервисов для обеспечения сетевого суверенитета. Ранее в марте ведомство сообщило РИА Новости, что в ближайший месяц проведет исследования на стабильность работы Рунета.
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россия, роскомнадзор
РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов
Роскомнадзор продолжит проверять сервисы и операторов на использование зарубежных серверов
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор продолжит проверять российские интернет-сервисы и операторов связи на использование иностранной инфраструктуры, заявили журналистам в ведомстве.
Последние две недели россияне периодически жаловались на работу российских и зарубежных интернет-сервисов, сайтов и приложений. Ведомство сообщало РИА Новости, что проблемы в работе возникали из-за использования ими иностранных серверов, на которых и происходил сбой.
"Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжат проводить плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверки необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы интернет-сервисов для обеспечения сетевого суверенитета.
Ранее в марте ведомство сообщило РИА Новости, что в ближайший месяц проведет исследования на стабильность работы Рунета.
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