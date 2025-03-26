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Роснедра оценили вероятную отмену НДПИ на редкоземельные металлы - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Роснедра оценили вероятную отмену НДПИ на редкоземельные металлы
Роснедра оценили вероятную отмену НДПИ на редкоземельные металлы - 26.03.2025, ПРАЙМ
Роснедра оценили вероятную отмену НДПИ на редкоземельные металлы
Отмена НДПИ поможет решить вопрос обеспеченности РФ собственной добычей редкоземельных металлов, но нужны и такие меры, как стимулирование внутреннего спроса и... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:02+0300
2025-03-26T14:02+0300
экономика
россия
роснедра
ндпи
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МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Отмена НДПИ поможет решить вопрос обеспеченности РФ собственной добычей редкоземельных металлов, но нужны и такие меры, как стимулирование внутреннего спроса и работа с ценами, которые сейчас диктуются производителями из Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости глава Роснедр Олег Казанов. Комментируя обсуждаемую отмену НДПИ на редкоземельные металлы, глава Роснедр отметил, что это может снизить степень убыточности производства, но только "как часть более широкого комплекса мер". "Когда мы говорим о стимулировании, то правительству, в первую очередь, придется стимулировать внутренний спрос, во вторую очередь, решать проблему с несправедливыми ценами на это сырье", - сказал он в кулуарах Международного арктического форума. Казанов объяснил, что причины, по которым в России добывается недостаточное количество редкоземельных металлов, далеки от геологии и состояния сырьевой базы. Во-первых, несмотря на то, что в стране сосредоточено 28,5 миллиона тонн запасов РЗМ, внутреннее потребление составляет порядка 2100 тонн. "Второе - это цены на рынке. Они диктуются производителями в Юго-Восточной Азии. Если говорить напрямую, это цены демпинга", - добавил он.
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россия, роснедра, ндпи
Экономика, РОССИЯ, Роснедра, НДПИ
14:02 26.03.2025
 
Роснедра оценили вероятную отмену НДПИ на редкоземельные металлы

Роснедра: отмена НДПИ поможет добыче редкоземельных металлов в России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Отмена НДПИ поможет решить вопрос обеспеченности РФ собственной добычей редкоземельных металлов, но нужны и такие меры, как стимулирование внутреннего спроса и работа с ценами, которые сейчас диктуются производителями из Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости глава Роснедр Олег Казанов.
Комментируя обсуждаемую отмену НДПИ на редкоземельные металлы, глава Роснедр отметил, что это может снизить степень убыточности производства, но только "как часть более широкого комплекса мер".
"Когда мы говорим о стимулировании, то правительству, в первую очередь, придется стимулировать внутренний спрос, во вторую очередь, решать проблему с несправедливыми ценами на это сырье", - сказал он в кулуарах Международного арктического форума.
Казанов объяснил, что причины, по которым в России добывается недостаточное количество редкоземельных металлов, далеки от геологии и состояния сырьевой базы. Во-первых, несмотря на то, что в стране сосредоточено 28,5 миллиона тонн запасов РЗМ, внутреннее потребление составляет порядка 2100 тонн. "Второе - это цены на рынке. Они диктуются производителями в Юго-Восточной Азии. Если говорить напрямую, это цены демпинга", - добавил он.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Минфин может изучить отмену НДПИ для редких металлов
24 марта, 14:06
 
ЭкономикаРОССИЯРоснедраНДПИ
 
 
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