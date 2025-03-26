https://1prime.ru/20250326/rosnedra-856119038.html
Роснедра оценили вероятную отмену НДПИ на редкоземельные металлы
Роснедра оценили вероятную отмену НДПИ на редкоземельные металлы - 26.03.2025, ПРАЙМ
Роснедра оценили вероятную отмену НДПИ на редкоземельные металлы
Отмена НДПИ поможет решить вопрос обеспеченности РФ собственной добычей редкоземельных металлов, но нужны и такие меры, как стимулирование внутреннего спроса и... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:02+0300
2025-03-26T14:02+0300
2025-03-26T14:02+0300
экономика
россия
роснедра
ндпи
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg
МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Отмена НДПИ поможет решить вопрос обеспеченности РФ собственной добычей редкоземельных металлов, но нужны и такие меры, как стимулирование внутреннего спроса и работа с ценами, которые сейчас диктуются производителями из Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости глава Роснедр Олег Казанов. Комментируя обсуждаемую отмену НДПИ на редкоземельные металлы, глава Роснедр отметил, что это может снизить степень убыточности производства, но только "как часть более широкого комплекса мер". "Когда мы говорим о стимулировании, то правительству, в первую очередь, придется стимулировать внутренний спрос, во вторую очередь, решать проблему с несправедливыми ценами на это сырье", - сказал он в кулуарах Международного арктического форума. Казанов объяснил, что причины, по которым в России добывается недостаточное количество редкоземельных металлов, далеки от геологии и состояния сырьевой базы. Во-первых, несмотря на то, что в стране сосредоточено 28,5 миллиона тонн запасов РЗМ, внутреннее потребление составляет порядка 2100 тонн. "Второе - это цены на рынке. Они диктуются производителями в Юго-Восточной Азии. Если говорить напрямую, это цены демпинга", - добавил он.
https://1prime.ru/20250324/minfin-856052756.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9560a177dbde1dbfd0a37b7a33cbcb84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роснедра, ндпи
Экономика, РОССИЯ, Роснедра, НДПИ
Роснедра оценили вероятную отмену НДПИ на редкоземельные металлы
Роснедра: отмена НДПИ поможет добыче редкоземельных металлов в России
МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Отмена НДПИ поможет решить вопрос обеспеченности РФ собственной добычей редкоземельных металлов, но нужны и такие меры, как стимулирование внутреннего спроса и работа с ценами, которые сейчас диктуются производителями из Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости глава Роснедр Олег Казанов.
Комментируя обсуждаемую отмену НДПИ на редкоземельные металлы, глава Роснедр отметил, что это может снизить степень убыточности производства, но только "как часть более широкого комплекса мер".
"Когда мы говорим о стимулировании, то правительству, в первую очередь, придется стимулировать внутренний спрос, во вторую очередь, решать проблему с несправедливыми ценами на это сырье", - сказал он в кулуарах Международного арктического форума.
Казанов объяснил, что причины, по которым в России добывается недостаточное количество редкоземельных металлов, далеки от геологии и состояния сырьевой базы. Во-первых, несмотря на то, что в стране сосредоточено 28,5 миллиона тонн запасов РЗМ, внутреннее потребление составляет порядка 2100 тонн. "Второе - это цены на рынке. Они диктуются производителями в Юго-Восточной Азии. Если говорить напрямую, это цены демпинга", - добавил он.
Минфин может изучить отмену НДПИ для редких металлов