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Россия ни при каких условиях не передаст ЗАЭС Украине, заявил Ульянов
Россия ни при каких условиях не передаст ЗАЭС Украине, заявил Ульянов - 26.03.2025, ПРАЙМ
Россия ни при каких условиях не передаст ЗАЭС Украине, заявил Ульянов
Россия ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или какой-либо другой страны, заявил постпред РФ при международных организациях в... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T00:22+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или какой-либо другой страны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя соответствующее сообщение российского МИД.
МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС.
"В связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможной передаче Запорожской АЭС Украине или установлении совместного контроля над АЭС с Украиной, США или международными организациями, МИД России выпустил заявление. Суть заявления очень короткая: ни в коем случае", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Энергетика, РОССИЯ, Экономика, УКРАИНА, РФ, МОСКВА, Михаил Ульянов, Запорожская АЭС, МИД, МИД РФ
Россия ни при каких условиях не передаст ЗАЭС Украине, заявил Ульянов
Постпред Ульянов: Россия ни при каких условиях не передаст ЗАЭС Украине
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или какой-либо другой страны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя соответствующее сообщение российского МИД.
МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС.
"В связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможной передаче Запорожской АЭС Украине или установлении совместного контроля над АЭС с Украиной, США или международными организациями, МИД России выпустил заявление. Суть заявления очень короткая: ни в коем случае", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.