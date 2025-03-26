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Россия в феврале сократила импорт одежды из Китая на четверть - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Россия в феврале сократила импорт одежды из Китая на четверть
Россия в феврале сократила импорт одежды из Китая на четверть - 26.03.2025, ПРАЙМ
Россия в феврале сократила импорт одежды из Китая на четверть
Импорт Россией одежды из Китая в феврале сократился в годовом выражении более чем на пятую часть, обуви - на четверть, а головных уборов - почти на десятую... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T04:17+0300
2025-03-26T04:17+0300
бизнес
экономика
россия
москва
китай
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Импорт Россией одежды из Китая в феврале сократился в годовом выражении более чем на пятую часть, обуви - на четверть, а головных уборов - почти на десятую часть, выяснило РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Так, за февраль Москва приобрела одежды у Пекина на 187,6 миллиона долларов - это на 22% меньше, чем в феврале прошлого года. По сравнению с январем сокращение составило 1,7 раза. Такие объемы покупок стали минимальными с апреля прошлого года. Больше всего за месяц было импортировано женской и мужской одежды из не трикотажной ткани - на 52,5 миллиона долларов. Также в заметных объемах закупались галстуки и шейные платки (23,6 миллиона долларов), одежда для женщин и мужчин из трикотажной ткани (21,8 миллиона долларов), вязаные свитеры, кардиганы и жилеты из трикотажа (14,9 миллиона), а также трикотажные майки и фуфайки (10,7 миллиона). Сильнее всего за год сократились покупки не трикотажной верхней одежды - на 53%, трикотажных белья и пижам - на 54%, трикотажных перчаток и варежек - на 41%, бюстгальтеров и корсетов - на 33% и мужских рубашек - на 29%. Китайской обуви в РФ приехало на 177,4 миллиона долларов - на почти 28% меньше, чем годом ранее и в 2,3 раза меньше, чем месяцем ранее. При этом такие объемы закупок стали минимальными с октября. В основном россияне закупали обувь с верхом из резины или пластмассы (69 миллионов долларов), натуральной кожи (61,6 миллиона) и текстиля (38,8 миллиона), а также детали для обуви (7 миллионов). Больше всего сократился импорт деталей (на 58%) и обуви с текстильным верхом (35%). Кроме того на 8% в годовом выражении (и 41% в месячном) сократились поставки из КНР в РФ головных уборов - до 11,1 миллиона долларов, минимальных с октября.
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бизнес, россия, москва, китай, рф
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, КИТАЙ, РФ
04:17 26.03.2025
 
Россия в феврале сократила импорт одежды из Китая на четверть

Импорт одежды из Китая в феврале сократился более чем на пятую часть

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Импорт Россией одежды из Китая в феврале сократился в годовом выражении более чем на пятую часть, обуви - на четверть, а головных уборов - почти на десятую часть, выяснило РИА Новости по данным китайской таможенной службы.
Так, за февраль Москва приобрела одежды у Пекина на 187,6 миллиона долларов - это на 22% меньше, чем в феврале прошлого года. По сравнению с январем сокращение составило 1,7 раза. Такие объемы покупок стали минимальными с апреля прошлого года.
Больше всего за месяц было импортировано женской и мужской одежды из не трикотажной ткани - на 52,5 миллиона долларов. Также в заметных объемах закупались галстуки и шейные платки (23,6 миллиона долларов), одежда для женщин и мужчин из трикотажной ткани (21,8 миллиона долларов), вязаные свитеры, кардиганы и жилеты из трикотажа (14,9 миллиона), а также трикотажные майки и фуфайки (10,7 миллиона).
Сильнее всего за год сократились покупки не трикотажной верхней одежды - на 53%, трикотажных белья и пижам - на 54%, трикотажных перчаток и варежек - на 41%, бюстгальтеров и корсетов - на 33% и мужских рубашек - на 29%.
Китайской обуви в РФ приехало на 177,4 миллиона долларов - на почти 28% меньше, чем годом ранее и в 2,3 раза меньше, чем месяцем ранее. При этом такие объемы закупок стали минимальными с октября.
В основном россияне закупали обувь с верхом из резины или пластмассы (69 миллионов долларов), натуральной кожи (61,6 миллиона) и текстиля (38,8 миллиона), а также детали для обуви (7 миллионов). Больше всего сократился импорт деталей (на 58%) и обуви с текстильным верхом (35%).
Кроме того на 8% в годовом выражении (и 41% в месячном) сократились поставки из КНР в РФ головных уборов - до 11,1 миллиона долларов, минимальных с октября.
 
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