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Каждый второй россиянин отказался от работы, показал опрос - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Каждый второй россиянин отказался от работы, показал опрос
Каждый второй россиянин отказался от работы, показал опрос - 26.03.2025, ПРАЙМ
Каждый второй россиянин отказался от работы, показал опрос
Каждый второй россиянин хоть раз отказывался от трудоустройства даже при успешном собеседовании, чаще всего соискателей останавливают низкие зарплатные... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T05:15+0300
2025-03-26T05:15+0300
экономика
россия
общество
рф
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин хоть раз отказывался от трудоустройства даже при успешном собеседовании, чаще всего соискателей останавливают низкие зарплатные предложения, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Каждый второй россиянин (53%) хотя бы раз в жизни отказывался от трудоустройства, даже если успешно прошел собеседование. Чаще всего отклоняют джоб-офферы респонденты от 35 до 44 лет (60%), а также опрошенные с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (65%)", - выяснили исследователи. В сервисе назвали и главные причины отклонения предложений о работе. Чаще всего соискателей останавливает низкий уровень заработной платы - эту причину назвали 22% россиян, которые когда-либо отказывались от трудоустройства. 17% опрошенных заявили, что обещания работодателя не соответствовали действительности. О получении более привлекательных предложений от других компаний сообщили 16% респондентов. При этом 15% участников исследования указали на неудобные условия труда и график работы, а 10% отметили сложности в общении с руководством. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов РФ.
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россия, общество , рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ
05:15 26.03.2025
 
Каждый второй россиянин отказался от работы, показал опрос

SuperJob: каждый второй россиянин отказывался от работы даже при успешном собеседовании

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин хоть раз отказывался от трудоустройства даже при успешном собеседовании, чаще всего соискателей останавливают низкие зарплатные предложения, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Каждый второй россиянин (53%) хотя бы раз в жизни отказывался от трудоустройства, даже если успешно прошел собеседование. Чаще всего отклоняют джоб-офферы респонденты от 35 до 44 лет (60%), а также опрошенные с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (65%)", - выяснили исследователи.
В сервисе назвали и главные причины отклонения предложений о работе. Чаще всего соискателей останавливает низкий уровень заработной платы - эту причину назвали 22% россиян, которые когда-либо отказывались от трудоустройства. 17% опрошенных заявили, что обещания работодателя не соответствовали действительности. О получении более привлекательных предложений от других компаний сообщили 16% респондентов.
При этом 15% участников исследования указали на неудобные условия труда и график работы, а 10% отметили сложности в общении с руководством.
В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов РФ.
 
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