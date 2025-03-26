https://1prime.ru/20250326/rossijanin-856104218.html

Каждый второй россиянин отказался от работы, показал опрос

Каждый второй россиянин отказался от работы, показал опрос - 26.03.2025, ПРАЙМ

Каждый второй россиянин отказался от работы, показал опрос

Каждый второй россиянин хоть раз отказывался от трудоустройства даже при успешном собеседовании, чаще всего соискателей останавливают низкие зарплатные... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T05:15+0300

2025-03-26T05:15+0300

2025-03-26T05:15+0300

экономика

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин хоть раз отказывался от трудоустройства даже при успешном собеседовании, чаще всего соискателей останавливают низкие зарплатные предложения, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Каждый второй россиянин (53%) хотя бы раз в жизни отказывался от трудоустройства, даже если успешно прошел собеседование. Чаще всего отклоняют джоб-офферы респонденты от 35 до 44 лет (60%), а также опрошенные с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (65%)", - выяснили исследователи. В сервисе назвали и главные причины отклонения предложений о работе. Чаще всего соискателей останавливает низкий уровень заработной платы - эту причину назвали 22% россиян, которые когда-либо отказывались от трудоустройства. 17% опрошенных заявили, что обещания работодателя не соответствовали действительности. О получении более привлекательных предложений от других компаний сообщили 16% респондентов. При этом 15% участников исследования указали на неудобные условия труда и график работы, а 10% отметили сложности в общении с руководством. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , рф