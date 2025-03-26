https://1prime.ru/20250326/rosstat-856134005.html

Инфляция в России за период с 18 по 24 марта составила 0,12%

Инфляция в России за период с 18 по 24 марта составила 0,12% - 26.03.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России за период с 18 по 24 марта составила 0,12%

Инфляция в России за период с 18 по 24 марта составила 0,12% после 0,06% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,41%, следует из данных Росстата. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T19:03+0300

2025-03-26T19:03+0300

2025-03-26T19:03+0300

экономика

россия

росстат

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 18 по 24 марта составила 0,12% после 0,06% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,41%, следует из данных Росстата. "За период с 18 по 24 марта 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала месяца – 100,35%, с начала года – 102,41%", - говорится в публикации. Дефляция на плодоовощную продукцию на неделе с 18 по 24 марта сменилась ростом цен - они в среднем выросли на 0,5%. В частности, подорожал картофель - на 4,2%, свекла - на 2,8%, капуста - на 2%, помидоры – на 1,7%, морковь - на 1,2%, яблоки - на 0,7%, бананы - на 0,6%, лук - на 0,1%. Снизились цены на огурцы - на 5,1%. За период с 18 по 24 марта выросли цены на овощные консервы для детского питания - на 0,6%; свинину, мороженую рыбу, сыры, маргарин, муку, пшеничный хлеб и печенье - на 0,4%; говядину, полукопченые, варено-копченые колбасы, сливочное масло и пастеризованное молоко - на 0,3%; сметану, ржаной хлеб, макаронные изделия, чай - на 0,2%; сосиски, сардельки, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, творог и сахар - на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 0,9%; мясо кур и гречку - на 0,6%; вермишель - на 0,2%; баранину, вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, подсолнечное масло и пшено - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: туалетная бумага - на 0,5%, туалетное мыло - на 0,4%, детские подгузники - на 0,3%, пеленки для новорожденных и стиральные порошки - на 0,2%. Снизились цены на хозяйственное мыло - на 0,2%, на гигиенические прокладки - на 0,1%. Телевизоры на неделе с 18 по 24 марта подешевели на 0,7%, смартфоны - на 1,05%. Стоимость новых иностранных автомобилей снизилась на 0,1%, отечественных - не изменилась. Бензин подорожал на 0,1%, стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В том числе ренгалин подорожал на 1,6%; анальгин - на 0,6%; корвалол - на 0,5%; активированный уголь, валидол, левомеколь и трекрезан - на 0,4%; пенталгин - на 0,2%; лизобакт - на 0,1%.

https://1prime.ru/20250325/inflyatsiya-856092285.html

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россия, росстат