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В РПЦ рассказали, зачем нужен закон о традиционных ценностях - 26.03.2025, ПРАЙМ
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В РПЦ рассказали, зачем нужен закон о традиционных ценностях
В РПЦ рассказали, зачем нужен закон о традиционных ценностях - 26.03.2025, ПРАЙМ
В РПЦ рассказали, зачем нужен закон о традиционных ценностях
Федеральный закон о традиционных ценностях нужен, чтобы "укрепить ценностные ориентиры в политике министерств и ведомств", также депутатам стоит "задавать... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T03:47+0300
2025-03-26T03:47+0300
общество
экономика
россия
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральный закон о традиционных ценностях нужен, чтобы "укрепить ценностные ориентиры в политике министерств и ведомств", также депутатам стоит "задавать больше неудобных вопросов" представителям ведомств, курирующих здравоохранение и демографию, заявил РИА Новости глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов. "В России нужен федеральный закон о традиционных ценностях, который помог бы создать механизм имплементации положений 809-го указа президента (РФ Владимира Путина - ред.) в отраслевое законодательство и укрепил бы ценностные ориентиры в политике министерств и ведомств. Пока же в действиях ряда ведомств (по теме здравоохранения и демографии - ред.) мы видим лишь формальные действия и такой же формальный результат, часто не приводящий к улучшению ситуации на местах", - сказал РИА Новости Лукьянов. Он также предложил депутатам в рамках консультаций с правительством "задавать побольше неудобных вопросов ведомствам, отвечающим за здравоохранение и демографию". "Например, почему на уровне федерального законодательства правительство не поддерживает законы, усиливающие государственный контроль над процедурой искусственного прерывания беременности. Так, нет действенного государственного контроля частными клиниками - они как не сдавали, так и не сдают статистику в полном объёме, продолжают рекламировать аборты как "безопасную" услугу", - отметил иерей. Он подчеркнул, что ограничения абортов в частных клиниках "способно существенно поднять рождаемость в регионах - об этом свидетельствуют данные минздрава Крыма, Мордовии и других регионов". Также он обратил внимание на то, что "под видом оптимизации" в стране сокращают роддома - "жизненно важную и демографически значимую инфраструктуру". "Или, например, депутатам можно спросить (у чиновников профильных ведомств - ред.), почему до сих пор не начата реформа системы опеки, которая в нынешнем виде вызывают массовое недовольство родительского сообщества. Среди проблем - отсутствие приоритета кровной семьи, презумпции добросовестности родителей. Бывает даже так, что многодетные матери, у которых отбирают детей из-за несовершенства семейного законодательства, вынуждены ездить в другие регионы, чтобы навещать детей и окончательно не лишиться родительских прав", - рассказал глава патриаршей комиссии. По его словам, многие положения семейного законодательства были в свое время написаны по рекомендациям USAID и "направлены на создание репрессивной ювенальной системы". "Сегодня в регионах, где опека переведена в социальный блок, нацеленный на помощь семье, а не отобрание детей, идёт устойчивое снижение вопиющих случаев изъятия детей у родителей", - заключил священник.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
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40
общество , россия, москва, рф, крым, владимир путин, usaid
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, КРЫМ, Владимир Путин, USAID
03:47 26.03.2025
 
В РПЦ рассказали, зачем нужен закон о традиционных ценностях

Иерей Лукьянов: закон о традиционных ценностях нужен для укрепления ценностных ориентиров

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральный закон о традиционных ценностях нужен, чтобы "укрепить ценностные ориентиры в политике министерств и ведомств", также депутатам стоит "задавать больше неудобных вопросов" представителям ведомств, курирующих здравоохранение и демографию, заявил РИА Новости глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
"В России нужен федеральный закон о традиционных ценностях, который помог бы создать механизм имплементации положений 809-го указа президента (РФ Владимира Путина - ред.) в отраслевое законодательство и укрепил бы ценностные ориентиры в политике министерств и ведомств. Пока же в действиях ряда ведомств (по теме здравоохранения и демографии - ред.) мы видим лишь формальные действия и такой же формальный результат, часто не приводящий к улучшению ситуации на местах", - сказал РИА Новости Лукьянов.
Он также предложил депутатам в рамках консультаций с правительством "задавать побольше неудобных вопросов ведомствам, отвечающим за здравоохранение и демографию". "Например, почему на уровне федерального законодательства правительство не поддерживает законы, усиливающие государственный контроль над процедурой искусственного прерывания беременности. Так, нет действенного государственного контроля частными клиниками - они как не сдавали, так и не сдают статистику в полном объёме, продолжают рекламировать аборты как "безопасную" услугу", - отметил иерей.
Он подчеркнул, что ограничения абортов в частных клиниках "способно существенно поднять рождаемость в регионах - об этом свидетельствуют данные минздрава Крыма, Мордовии и других регионов". Также он обратил внимание на то, что "под видом оптимизации" в стране сокращают роддома - "жизненно важную и демографически значимую инфраструктуру".
"Или, например, депутатам можно спросить (у чиновников профильных ведомств - ред.), почему до сих пор не начата реформа системы опеки, которая в нынешнем виде вызывают массовое недовольство родительского сообщества. Среди проблем - отсутствие приоритета кровной семьи, презумпции добросовестности родителей. Бывает даже так, что многодетные матери, у которых отбирают детей из-за несовершенства семейного законодательства, вынуждены ездить в другие регионы, чтобы навещать детей и окончательно не лишиться родительских прав", - рассказал глава патриаршей комиссии.
По его словам, многие положения семейного законодательства были в свое время написаны по рекомендациям USAID и "направлены на создание репрессивной ювенальной системы". "Сегодня в регионах, где опека переведена в социальный блок, нацеленный на помощь семье, а не отобрание детей, идёт устойчивое снижение вопиющих случаев изъятия детей у родителей", - заключил священник.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАРФКРЫМВладимир ПутинUSAID
 
 
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