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Россельхозбанк назвал ожидаемый уровень финансирования АПК в 2025 году

Россельхозбанк назвал ожидаемый уровень финансирования АПК в 2025 году - 26.03.2025, ПРАЙМ

Россельхозбанк назвал ожидаемый уровень финансирования АПК в 2025 году

Россельхозбанк профинансирует агропромышленный комплекс России не ниже уровня прошлого года - объем кредитования составит более 2 триллионов рублей, сказал... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:02+0300

2025-03-26T16:02+0300

2025-03-26T16:02+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россельхозбанк профинансирует агропромышленный комплекс России не ниже уровня прошлого года - объем кредитования составит более 2 триллионов рублей, сказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. Ранее в среду премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что сельское хозяйство остается одним из самых конкурентоспособных и технологичных секторов экономики. Он уточнил, что на текущий год в федеральном бюджете на поддержку сельского хозяйства предусмотрено более 500 миллиардов рублей. "Россельхозбанк остается главным финансовым партнером агропромышленного комплекса. В прошлом году, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, РСХБ выполнил все целевые показатели по поддержке агроотрасли. И в этом году мы обеспечим все потребности АПК в финансовых ресурсах на уровне не ниже прошлого года – а это более 2 триллионов рублей", – сказал Листов. По словам председателя правления банка, особую роль Россельхозбанк играет в льготном кредитовании АПК и обеспечении полевых работ. "Важно, что РСХБ выполняет государственные задачи для обеспечения сельского хозяйства необходимыми ресурсами. Как опорный банк АПК мы внимательно следим за поддержкой сезонных работ. В этом году по финансированию сезонных работ идем достойно – на текущий момент выдали почти на 10% (кредитов - ред.) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметил Листов. Россельхозбанк в феврале сообщал, что в 2024 году увеличил объем кредитования АПК на 21,5% - до рекордных 2,05 триллиона рублей.

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финансы, банки, россельхозбанк