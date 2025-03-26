https://1prime.ru/20250326/rubl-856128337.html
Силуанов оценил выравнивание курса рубля
Силуанов оценил выравнивание курса рубля - 26.03.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил выравнивание курса рубля
Курс рубля будет выравниваться в соответствии с макроэкономическим прогнозом правительства РФ, а все бюджетные планы будут обеспечены деньгами вне зависимости... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:34+0300
2025-03-26T16:34+0300
2025-03-26T16:49+0300
экономика
россия
рубль
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848684121_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_4288616ec113f47abe64cd9c3f43ed9f.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс рубля будет выравниваться в соответствии с макроэкономическим прогнозом правительства РФ, а все бюджетные планы будут обеспечены деньгами вне зависимости от курсовых изменений рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24"."Укрепление или ослабление рубля, конечно, влияет на экономических агентов. Слабый рубль удобен экспортерам, крепкий рубль – наоборот, для тех, кто закупает продукцию по импорту. Поэтому в условиях крепкого рубля мы соответственно ожидаем, что объемы импортных покупок и импортных поставок будут возрастать, и соответственно курс рубля будет выравниваться по сравнению с нашими ожиданиями, которые у нас заложены в макроэкономических прогнозах", - сказал Силуанов.При этом исполнение бюджета РФ, по его словам, не зависит от курсовых изменений рубля."Бюджет не зависит от различных курсовых соотношений. Самое главное – все, что мы запланировали, будет исполнено вне зависимости от курсовых соотношений, которые складываются на рынке", – подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250326/yuan-856112833.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848684121_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9213f417211c38dfd50287fa3c1c361c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рубль, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, рубль, Антон Силуанов
Силуанов оценил выравнивание курса рубля
Силуанов: курс рубля будет выравниваться в соответствии с прогнозом кабмина
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс рубля будет выравниваться в соответствии с макроэкономическим прогнозом правительства РФ, а все бюджетные планы будут обеспечены деньгами вне зависимости от курсовых изменений рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
"Укрепление или ослабление рубля, конечно, влияет на экономических агентов. Слабый рубль удобен экспортерам, крепкий рубль – наоборот, для тех, кто закупает продукцию по импорту. Поэтому в условиях крепкого рубля мы соответственно ожидаем, что объемы импортных покупок и импортных поставок будут возрастать, и соответственно курс рубля будет выравниваться по сравнению с нашими ожиданиями, которые у нас заложены в макроэкономических прогнозах", - сказал Силуанов.
При этом исполнение бюджета РФ, по его словам, не зависит от курсовых изменений рубля.
"Бюджет не зависит от различных курсовых соотношений. Самое главное – все, что мы запланировали, будет исполнено вне зависимости от курсовых соотношений, которые складываются на рынке", – подчеркнул он.
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов в среду на Мосбирже