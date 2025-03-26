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Силуанов оценил выравнивание курса рубля - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/rubl-856128337.html
Силуанов оценил выравнивание курса рубля
Силуанов оценил выравнивание курса рубля - 26.03.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил выравнивание курса рубля
Курс рубля будет выравниваться в соответствии с макроэкономическим прогнозом правительства РФ, а все бюджетные планы будут обеспечены деньгами вне зависимости... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:34+0300
2025-03-26T16:49+0300
экономика
россия
рубль
антон силуанов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс рубля будет выравниваться в соответствии с макроэкономическим прогнозом правительства РФ, а все бюджетные планы будут обеспечены деньгами вне зависимости от курсовых изменений рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24"."Укрепление или ослабление рубля, конечно, влияет на экономических агентов. Слабый рубль удобен экспортерам, крепкий рубль – наоборот, для тех, кто закупает продукцию по импорту. Поэтому в условиях крепкого рубля мы соответственно ожидаем, что объемы импортных покупок и импортных поставок будут возрастать, и соответственно курс рубля будет выравниваться по сравнению с нашими ожиданиями, которые у нас заложены в макроэкономических прогнозах", - сказал Силуанов.При этом исполнение бюджета РФ, по его словам, не зависит от курсовых изменений рубля."Бюджет не зависит от различных курсовых соотношений. Самое главное – все, что мы запланировали, будет исполнено вне зависимости от курсовых соотношений, которые складываются на рынке", – подчеркнул он.
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россия, рубль, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, рубль, Антон Силуанов
16:34 26.03.2025 (обновлено: 16:49 26.03.2025)
 
Силуанов оценил выравнивание курса рубля

Силуанов: курс рубля будет выравниваться в соответствии с прогнозом кабмина

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс рубля будет выравниваться в соответствии с макроэкономическим прогнозом правительства РФ, а все бюджетные планы будут обеспечены деньгами вне зависимости от курсовых изменений рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
"Укрепление или ослабление рубля, конечно, влияет на экономических агентов. Слабый рубль удобен экспортерам, крепкий рубль – наоборот, для тех, кто закупает продукцию по импорту. Поэтому в условиях крепкого рубля мы соответственно ожидаем, что объемы импортных покупок и импортных поставок будут возрастать, и соответственно курс рубля будет выравниваться по сравнению с нашими ожиданиями, которые у нас заложены в макроэкономических прогнозах", - сказал Силуанов.
При этом исполнение бюджета РФ, по его словам, не зависит от курсовых изменений рубля.
"Бюджет не зависит от различных курсовых соотношений. Самое главное – все, что мы запланировали, будет исполнено вне зависимости от курсовых соотношений, которые складываются на рынке", – подчеркнул он.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов в среду на Мосбирже
11:31
 
ЭкономикаРОССИЯрубльАнтон Силуанов
 
 
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