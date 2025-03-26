https://1prime.ru/20250326/rubl-856128337.html

Силуанов оценил выравнивание курса рубля

Силуанов оценил выравнивание курса рубля - 26.03.2025, ПРАЙМ

Силуанов оценил выравнивание курса рубля

Курс рубля будет выравниваться в соответствии с макроэкономическим прогнозом правительства РФ, а все бюджетные планы будут обеспечены деньгами вне зависимости... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:34+0300

2025-03-26T16:34+0300

2025-03-26T16:49+0300

экономика

россия

рубль

антон силуанов

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс рубля будет выравниваться в соответствии с макроэкономическим прогнозом правительства РФ, а все бюджетные планы будут обеспечены деньгами вне зависимости от курсовых изменений рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24"."Укрепление или ослабление рубля, конечно, влияет на экономических агентов. Слабый рубль удобен экспортерам, крепкий рубль – наоборот, для тех, кто закупает продукцию по импорту. Поэтому в условиях крепкого рубля мы соответственно ожидаем, что объемы импортных покупок и импортных поставок будут возрастать, и соответственно курс рубля будет выравниваться по сравнению с нашими ожиданиями, которые у нас заложены в макроэкономических прогнозах", - сказал Силуанов.При этом исполнение бюджета РФ, по его словам, не зависит от курсовых изменений рубля."Бюджет не зависит от различных курсовых соотношений. Самое главное – все, что мы запланировали, будет исполнено вне зависимости от курсовых соотношений, которые складываются на рынке", – подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250326/yuan-856112833.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рубль, антон силуанов