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Рубль продолжает немного терять против юаня на Московской бирже в среду - 26.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250326/rubl-856131841.html
Рубль продолжает немного терять против юаня на Московской бирже в среду
Рубль продолжает немного терять против юаня на Московской бирже в среду - 26.03.2025, ПРАЙМ
Рубль продолжает немного терять против юаня на Московской бирже в среду
Курс рубля в среду продолжает торговаться в небольшом минусе против юаня на Московской бирже, китайская валюта остается около уровня 11,5 рубля, следует из... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T17:49+0300
2025-03-26T17:49+0300
экономика
рынки
торги
рубль
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в среду продолжает торговаться в небольшом минусе против юаня на Московской бирже, китайская валюта остается около уровня 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск повышался на 3 копейки, до 11,52 рубля. Повышение составило 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,45-11,55 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,4 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,15 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,391 против 7,266 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,7%. На форексе доллар котируется по 83,81 рубля. РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ Рубль днем умеренно снижается против юаня на Мосбирже. Китайская валюта, упав во вторник, в среду поднималась выше уровня 11,5 рубля и пока остается на достигнутых позициях. "Таким образом, рублю не удается сформировать устойчивое восходящее движение, несмотря на приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на 28 марта. Скорее всего, это свидетельствует об увеличении спроса на иностранную валюту, прежде всего со стороны импорта. Он способен планомерно восстанавливаться вслед за потребительской активностью, просевшей в начале года", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,16% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.40 мск повышалась на 1,2%, до 73,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 104,3 пункта. ПРОГНОЗЫ На текущей неделе геополитические условия могут оставаться значимыми для российского валютного рынка, и волатильность, вероятно, останется высокой, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Кроме того, дополнительно временному укреплению рубля может способствовать налоговый период", - добавляет она. В целом у курса остается потенциал к временному движению в сторону 11,3 рубля за юань, продолжает рассчитывать Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Курс юаня продолжает совершать разнонаправленные движения в недельном диапазоне 11,34–11,66 рубля, оставаясь в его середине, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Скорее всего, эта тенденция продолжится до завтра, когда будет последний день продажи инвалюты с режимом расчетов TOM (назавтра) для исполнения фискальных платежей в пятницу. Далее юань способен предпринять попытку пробоя верхней границы консолидации - 11,66 рубля", - добавляет он.
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рынки, торги, рубль, юань, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, рубль, юань, Мосбиржа
17:49 26.03.2025
 
Рубль продолжает немного терять против юаня на Московской бирже в среду

Курс рубля продолжает торговаться в небольшом минусе против юаня на Мосбирже

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в среду продолжает торговаться в небольшом минусе против юаня на Московской бирже, китайская валюта остается около уровня 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск повышался на 3 копейки, до 11,52 рубля. Повышение составило 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,45-11,55 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,4 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,15 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,391 против 7,266 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,7%. На форексе доллар котируется по 83,81 рубля.
РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ
Рубль днем умеренно снижается против юаня на Мосбирже. Китайская валюта, упав во вторник, в среду поднималась выше уровня 11,5 рубля и пока остается на достигнутых позициях.
"Таким образом, рублю не удается сформировать устойчивое восходящее движение, несмотря на приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на 28 марта. Скорее всего, это свидетельствует об увеличении спроса на иностранную валюту, прежде всего со стороны импорта. Он способен планомерно восстанавливаться вслед за потребительской активностью, просевшей в начале года", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,16% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.40 мск повышалась на 1,2%, до 73,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 104,3 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На текущей неделе геополитические условия могут оставаться значимыми для российского валютного рынка, и волатильность, вероятно, останется высокой, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Кроме того, дополнительно временному укреплению рубля может способствовать налоговый период", - добавляет она.
В целом у курса остается потенциал к временному движению в сторону 11,3 рубля за юань, продолжает рассчитывать Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Курс юаня продолжает совершать разнонаправленные движения в недельном диапазоне 11,34–11,66 рубля, оставаясь в его середине, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Скорее всего, эта тенденция продолжится до завтра, когда будет последний день продажи инвалюты с режимом расчетов TOM (назавтра) для исполнения фискальных платежей в пятницу. Далее юань способен предпринять попытку пробоя верхней границы консолидации - 11,66 рубля", - добавляет он.
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