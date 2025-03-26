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Акции "Русагро" обвалились на сообщениях в СМИ об обысках в компании - 26.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250326/rusagro-856127956.html
Акции "Русагро" обвалились на сообщениях в СМИ об обысках в компании
Акции "Русагро" обвалились на сообщениях в СМИ об обысках в компании - 26.03.2025, ПРАЙМ
Акции "Русагро" обвалились на сообщениях в СМИ об обысках в компании
Акции "Русагро" на Мосбирже падают более чем на 17% после сообщений в СМИ об обысках и задержаниях в компании, следует из данных торговой площадки. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:31+0300
2025-03-26T16:31+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Акции "Русагро" на Мосбирже падают более чем на 17% после сообщений в СМИ об обысках и задержаниях в компании, следует из данных торговой площадки. К 16.26 мск акции "Русагро" дешевели на 17,1% - до 187,4 рубля. Максимально в ходе торгов среды они проседали на 20,4%, до 180,1 рубля. В СМИ появились сообщения о том, что в "Русагро" прошли обыски, а также задержаны несколько человек, включая основателя агрохолдинга Вадима Мошковича.
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акции, торги, русагро
Экономика, Акции, Торги, Русагро
16:31 26.03.2025
 
Акции "Русагро" обвалились на сообщениях в СМИ об обысках в компании

Акции "Русагро" обвалились на сообщениях об обысках и задержаниях в компании

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Акции "Русагро" на Мосбирже падают более чем на 17% после сообщений в СМИ об обысках и задержаниях в компании, следует из данных торговой площадки.
К 16.26 мск акции "Русагро" дешевели на 17,1% - до 187,4 рубля. Максимально в ходе торгов среды они проседали на 20,4%, до 180,1 рубля.
В СМИ появились сообщения о том, что в "Русагро" прошли обыски, а также задержаны несколько человек, включая основателя агрохолдинга Вадима Мошковича.
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