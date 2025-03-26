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Основателю "Русагро" и экс-гендиру предъявлены обвинения - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Основателю "Русагро" и экс-гендиру предъявлены обвинения
Основателю "Русагро" и экс-гендиру предъявлены обвинения - 26.03.2025, ПРАЙМ
Основателю "Русагро" и экс-гендиру предъявлены обвинения
Основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору "Русагро" Максиму Басову предъявлены обвинения, сообщил РИА Новости в среду... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T20:13+0300
2025-03-26T20:33+0300
русагро
вадим мошкович
россия
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору "Русагро" Максиму Басову предъявлены обвинения, сообщил РИА Новости в среду адвокат Руслан Кожура.Фигурнатов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями."Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 201 УК РФ)", - отметил адвокат. По его словам, аналогичные обвинения предъявлены Вадиму Мошковичу. Адвокат уточнил, что дело в отношении Басова и Мошковича расследует следственный департамент МВД.Ранее в "Русагро" прошли обыски, были задержаны несколько человек, в том числе основатель агрохолдинга.
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русагро, вадим мошкович, россия
Русагро, Вадим Мошкович, РОССИЯ
20:13 26.03.2025 (обновлено: 20:33 26.03.2025)
 
Основателю "Русагро" и экс-гендиру предъявлены обвинения

Основателю "Русагро" и экс-гендиру предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!Задержание. Архивное фото
!Задержание. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору "Русагро" Максиму Басову предъявлены обвинения, сообщил РИА Новости в среду адвокат Руслан Кожура.
Фигурнатов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
"Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 201 УК РФ)", - отметил адвокат.
По его словам, аналогичные обвинения предъявлены Вадиму Мошковичу.
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Акции "Русагро" обвалились на сообщениях в СМИ об обысках в компании
16:31
Адвокат уточнил, что дело в отношении Басова и Мошковича расследует следственный департамент МВД.
Ранее в "Русагро" прошли обыски, были задержаны несколько человек, в том числе основатель агрохолдинга.
 
РусагроВадим МошковичРОССИЯ
 
 
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