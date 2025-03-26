https://1prime.ru/20250326/rusal-856131719.html
"Русал" увеличил объем размещения облигаций
"Русал" увеличил объем размещения облигаций - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Русал" увеличил объем размещения облигаций
"Русал" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T17:49+0300
2025-03-26T17:49+0300
2025-03-26T17:49+0300
экономика
рынки
русал
https://cdnn.1prime.ru/img/82955/94/829559440_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8e2a7231d1f52a4be9d24ebb474154b.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Русал" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-12 в юанях с расчетами в рублях с погашением через год и ежемесячными купонами компания собирала в среду. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения 500 миллионов юаней. Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 10,9% годовых. Техническая часть размещения ожидается 28 марта. Организаторами выступают Совкомбанк и Газпромбанк. В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
https://1prime.ru/20250314/rusal-855804052.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82955/94/829559440_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c007c3951547b1d26d699afdffcbabd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, русал
"Русал" увеличил объем размещения облигаций
"Русал" увеличил объем размещения облигаций до 650 миллиона юаней
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Русал" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-12 в юанях с расчетами в рублях с погашением через год и ежемесячными купонами компания собирала в среду. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения 500 миллионов юаней.
Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 10,9% годовых.
Техническая часть размещения ожидается 28 марта. Организаторами выступают Совкомбанк и Газпромбанк.
В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
"Русал" приобретет до 50% в индийском глиноземном заводе