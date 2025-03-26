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"Русал" увеличил объем размещения облигаций - 26.03.2025, ПРАЙМ
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"Русал" увеличил объем размещения облигаций
"Русал" увеличил объем размещения облигаций - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Русал" увеличил объем размещения облигаций
"Русал" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T17:49+0300
2025-03-26T17:49+0300
экономика
рынки
русал
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Русал" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-12 в юанях с расчетами в рублях с погашением через год и ежемесячными купонами компания собирала в среду. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения 500 миллионов юаней. Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 10,9% годовых. Техническая часть размещения ожидается 28 марта. Организаторами выступают Совкомбанк и Газпромбанк. В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
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рынки, русал
Экономика, Рынки, Русал
17:49 26.03.2025
 
"Русал" увеличил объем размещения облигаций

"Русал" увеличил объем размещения облигаций до 650 миллиона юаней

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусал.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Русал" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-12 в юанях с расчетами в рублях с погашением через год и ежемесячными купонами компания собирала в среду. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения 500 миллионов юаней.
Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 10,9% годовых.
Техническая часть размещения ожидается 28 марта. Организаторами выступают Совкомбанк и Газпромбанк.
В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
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