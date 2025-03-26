https://1prime.ru/20250326/rusal-856131719.html

"Русал" увеличил объем размещения облигаций

"Русал" увеличил объем размещения облигаций - 26.03.2025, ПРАЙМ

"Русал" увеличил объем размещения облигаций

"Русал" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T17:49+0300

2025-03-26T17:49+0300

2025-03-26T17:49+0300

экономика

рынки

русал

https://cdnn.1prime.ru/img/82955/94/829559440_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8e2a7231d1f52a4be9d24ebb474154b.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Русал" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-12 в юанях с расчетами в рублях с погашением через год и ежемесячными купонами компания собирала в среду. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения 500 миллионов юаней. Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 10,9% годовых. Техническая часть размещения ожидается 28 марта. Организаторами выступают Совкомбанк и Газпромбанк. В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

https://1prime.ru/20250314/rusal-855804052.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, русал