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Россия планирует масштабную экспансию на рынок Китая, пишут СМИ
Россия планирует масштабную экспансию на рынок Китая, пишут СМИ - 26.03.2025, ПРАЙМ
Россия планирует масштабную экспансию на рынок Китая, пишут СМИ
Российский бизнес готовится увеличить экспансию на рынок Китая, чему способствует растущий спрос на российские товары, говорится в материале издания Bloomberg. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:41+0300
2025-03-26T09:41+0300
2025-03-26T09:41+0300
экономика
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский бизнес готовится увеличить экспансию на рынок Китая, чему способствует растущий спрос на российские товары, говорится в материале издания Bloomberg."Магазины по продаже российских товаров распространились по всему Китаю, и теперь Москва воспользовалась этим интересом, планируя собственное масштабное расширение. Простые китайцы тепло относятся к России…", — цитирует издание слова Тао Вана, научного сотрудник по китайской политэкономии в Манчестерском университете.Ранее СМИ сообщали, что товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордного уровня в 245 миллиардов долларов в 2024 году. Российский экспорт в Китай составил 129 миллиардов долларов, а особенно заметен был рост экспорта медного концентрата, природного газа и ядерного топлива.Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией продолжают развиваться на фоне увеличения товарооборота и разнообразия торговых позиций обоих стран.
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россия, китай
Россия планирует масштабную экспансию на рынок Китая, пишут СМИ
Bloomberg: Россия планирует масштабную экспансию на рынок Китая
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Российский бизнес готовится увеличить экспансию на рынок Китая, чему способствует растущий спрос на российские товары, говорится
в материале издания Bloomberg.
"Магазины по продаже российских товаров распространились по всему Китаю, и теперь Москва воспользовалась этим интересом, планируя собственное масштабное расширение. Простые китайцы тепло относятся к России…", — цитирует издание слова Тао Вана, научного сотрудник по китайской политэкономии в Манчестерском университете.
Ранее СМИ сообщали, что товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордного уровня в 245 миллиардов долларов в 2024 году. Российский экспорт в Китай составил 129 миллиардов долларов, а особенно заметен был рост экспорта медного концентрата, природного газа и ядерного топлива.
Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией продолжают развиваться на фоне увеличения товарооборота и разнообразия торговых позиций обоих стран.
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