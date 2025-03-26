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Россия планирует масштабную экспансию на рынок Китая, пишут СМИ

Россия планирует масштабную экспансию на рынок Китая, пишут СМИ - 26.03.2025, ПРАЙМ

Россия планирует масштабную экспансию на рынок Китая, пишут СМИ

Российский бизнес готовится увеличить экспансию на рынок Китая, чему способствует растущий спрос на российские товары, говорится в материале издания Bloomberg. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T09:41+0300

2025-03-26T09:41+0300

2025-03-26T09:41+0300

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский бизнес готовится увеличить экспансию на рынок Китая, чему способствует растущий спрос на российские товары, говорится в материале издания Bloomberg."Магазины по продаже российских товаров распространились по всему Китаю, и теперь Москва воспользовалась этим интересом, планируя собственное масштабное расширение. Простые китайцы тепло относятся к России…", — цитирует издание слова Тао Вана, научного сотрудник по китайской политэкономии в Манчестерском университете.Ранее СМИ сообщали, что товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордного уровня в 245 миллиардов долларов в 2024 году. Российский экспорт в Китай составил 129 миллиардов долларов, а особенно заметен был рост экспорта медного концентрата, природного газа и ядерного топлива.Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией продолжают развиваться на фоне увеличения товарооборота и разнообразия торговых позиций обоих стран.

https://1prime.ru/20250325/kitaj-856073190.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай