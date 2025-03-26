https://1prime.ru/20250326/rynok-856111027.html

Российский рынок акций растет на позитивном геополитическом фоне

Российский рынок акций растет на позитивном геополитическом фоне - 26.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет на позитивном геополитическом фоне

Российский рынок акций растет на позитивном геополитическом фоне в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T10:34+0300

2025-03-26T10:34+0300

2025-03-26T10:34+0300

экономика

рынки

торги

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на позитивном геополитическом фоне в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.22 мск растет на 0,72%, до 3 187,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,47%, до 1 275,73 пункта. Сильнее всех при этом дорожают акции "ТГК-1" (+1,49%), "Абрау Дюрсо" (+0,96%), "Селигдара" (+0,9%), "ДВМП" (+0,88%), "Сегежи" (+0,87%). Дешевеют акции "НМТП" (-1,92%), "Акрона" (-1,67%), "Норникеля" (-0,9%), "Вуш Холдинга" (-0,8%), "ТМК" (-0,79%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может развить восстановление от локальных минимумов и, в частности, продолжать отыгрывать договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и намерении США помочь РФ вернуться на рынок экспорта сельскохозяйственной продукции (удобрения и продовольствие)", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Вероятно, близится момент, когда позитивная геополитическая риторика перейдет в фактическое воплощение. Естественно, что рынок пытается сыграть на опережение. Однако техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается неизменной – "боковик" продолжается. О выходе из него вверх можно будет говорить лишь при закреплении выше 3300 пунктов. В этом случае целью движения станет район 3500-3600 пунктов", - заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://1prime.ru/20250326/yuan-856109512.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, акции