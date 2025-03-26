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Российский рынок акций умеренно растет во второй половине торгов

Российский рынок акций умеренно растет во второй половине торгов - 26.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет во второй половине торгов

Российский рынок акций демонстрирует осторожный рост во второй половине торгов среды, следует из данных торгов. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T15:21+0300

2025-03-26T15:21+0300

2025-03-26T15:21+0300

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МОСКВА, 26 марта - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует осторожный рост во второй половине торгов среды, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.17 мск рос на 0,25% до 3 200,02 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,86%, до 73 долларов за баррель. "Российский рынок позитивно отреагировал на относительно конструктивные результаты переговоров РФ, США и Украины в Эр-Рияде. Ключевыми бенефициарами стали акции "Акрона", "Фосагро" и "Совкомфлота"", - рассказал Гордей Смирнов из ФГ "Финам". Как отмечалось в тексте по итогам встречи экспертных групп России и США, в соответствии с договоренностью, стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", при этом США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. Российский фондовый рынок открыл основную торговую сессию среды умеренным ростом после пяти дней непрерывного снижения, рассказал Алексей Примак из института финансово-инвестиционных технологий. "Трейдеры после двух дней разочарования итогами российско-американских переговоров, с некоторым оптимизмом восприняли новости о черноморской инициативе и перспективах восстановления доступа России на мировые рынки сельхозпродукции, которые были озвучены накануне вечером", - добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - привилегированные акции "Татнефти" (+0,72%), обыкновенные акции "Абрау Дюрсо" (+0,58%), "ОГК-2" (+0,34%), "Магнита" (+0,27%), "ТГК-1" (+0,21%). Ценные бумаги "Татнефти" скорее всего дорожают на фоне заключения договоренностей между Россией и Украиной о прекращении атак на энергетические объекты, так как инфраструктура этих предприятий на приграничных территориях, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения — акции "Акрона" (-4,59%), НМТП (-3,13%), ТМК (-2,17%), "Вуш Холдинга" (-2,03%), "ЭН+ ГРУП" (-2,01%). ПРОГНОЗЫ "В целом же характер рынка становится все более "боковым": положительные новости вызывают лишь кратковременный всплеск оптимизма, затем наступает фиксация прибыли, и возврат к предыдущим ценовым уровням. Скорее всего такой настрой сохранится и на ближайшие 1-2 дня: сильной поддержкой по индексу Мосбиржи будет уровень 3240 пунктов, а сопротивлением 3200 пунктов", - рассказал Примак. "С технической точки зрения ближайшая цель для роста Индекса Мосбиржи - уровень сопротивления в 3273 пункта", - считает Смирнов. Он ожидает закрытия в "зеленой зоне". Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 3150-3250 пунктов, считает Чернов.

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рынки, торги, акции, мосбиржа