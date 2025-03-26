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Российский рынок акций снизился на 0,58% за основную сессию
Российский рынок акций снизился на 0,58% за основную сессию - 26.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,58% за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,58%, следует из данных Московской биржи. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T19:01+0300
2025-03-26T19:01+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,58%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 3146,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,46%, до 1263,8 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 1177,05 пункта.
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рынки, мосбиржа, ртс, россия
Экономика, Рынки, Мосбиржа, РТС, РОССИЯ
Российский рынок акций снизился на 0,58% за основную сессию
Российский рынок акций снизился на 0,58% за основную сессию
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,58%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 3146,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,46%, до 1263,8 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 1177,05 пункта.
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов в среду на Мосбирже