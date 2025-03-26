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Российский рынок акций снизился шестой день подряд
Российский рынок акций снизился шестой день подряд - 26.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился шестой день подряд
Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился - шестую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T21:41+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился - шестую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 3146,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,46%, до 1263,8 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 1177,05 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения - до 1%. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций большую часть основной сессии среды снижался, уходя от роста, отмечавшегося в утреннюю сессию. В итоге уже после 16.00 мск рынок торговался в минусе. Индекс Мосбиржи начал среду бодро, дотянувшись до 3200 пунктов на фоне анонсированных по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде перспектив восстановления доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снятия ограничений на судоходство в Черном море, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако в течение торгового дня бенчмарк растерял все достигнутое преимущество и начал сваливаться в минус. На смену эмоциям пришла взвешенная оценка: речь идет пока лишь об обсуждении санкционного смягчения, для более уверенных покупок инвесторам нужно что-то более конкретное, чем риторика", - добавляет он. В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Русагро" (-19%), НМТП (-4,1%), "М.Видео" (-3,6%), ТМК (-3,1%). Выросли в цене бумаги "Ленты" (+3,7%), НКНХ (+3,1%), "Белона" (+2,9%). Стоимость нефти к 19.38 мск повышалась на 1,2%, до 73,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 104,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок к завершению сессии находился в сдержанном минусе и вновь проверял на прочность поддержку 3150 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Индикатор еще с конца февраля не обновляет годовых максимумов, что предупреждает о рисках разворота тренда до появления надежд на скорое заключение мирного соглашения. Целевым уровнем среднесрочной коррекции при реализации медвежьего сценария может стать район 2900 пунктов по индексу", - оценивает она. В фокусе инвесторов остаются недельная инфляция и множество финансовых отчетов эмитентов, полагает Денис Обухов из УК "Первая". Шепелев из "БКС Мир инвестиций" в качестве прогноз по индексу Мосбиржи на 27 марта дает коридор 3125-3255 пунктов.
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рынки, мосбиржа, ртс, акции
Экономика, Рынки, Мосбиржа, РТС, Акции
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился - шестую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 3146,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,46%, до 1263,8 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 1177,05 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения - до 1%.
Российский рынок акций снизился на 0,58% за основную сессию
Российский рынок акций большую часть основной сессии среды снижался, уходя от роста, отмечавшегося в утреннюю сессию. В итоге уже после 16.00 мск рынок торговался в минусе.
Индекс Мосбиржи начал среду бодро, дотянувшись до 3200 пунктов на фоне анонсированных по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде перспектив восстановления доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снятия ограничений на судоходство в Черном море, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Однако в течение торгового дня бенчмарк растерял все достигнутое преимущество и начал сваливаться в минус. На смену эмоциям пришла взвешенная оценка: речь идет пока лишь об обсуждении санкционного смягчения, для более уверенных покупок инвесторам нужно что-то более конкретное, чем риторика", - добавляет он.
В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Русагро" (-19%), НМТП (-4,1%), "М.Видео" (-3,6%), ТМК (-3,1%). Выросли в цене бумаги "Ленты" (+3,7%), НКНХ (+3,1%), "Белона" (+2,9%).
Стоимость нефти к 19.38 мск повышалась на 1,2%, до 73,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 104,3 пункта.
Российский рынок к завершению сессии находился в сдержанном минусе и вновь проверял на прочность поддержку 3150 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Индикатор еще с конца февраля не обновляет годовых максимумов, что предупреждает о рисках разворота тренда до появления надежд на скорое заключение мирного соглашения. Целевым уровнем среднесрочной коррекции при реализации медвежьего сценария может стать район 2900 пунктов по индексу", - оценивает она.
В фокусе инвесторов остаются недельная инфляция и множество финансовых отчетов эмитентов, полагает Денис Обухов из УК "Первая".
Шепелев из "БКС Мир инвестиций" в качестве прогноз по индексу Мосбиржи на 27 марта дает коридор 3125-3255 пунктов.