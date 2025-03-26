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Генсек НАТО назвал Россию "наиболее серьезной угрозой" для альянса

Генсек НАТО назвал Россию "наиболее серьезной угрозой" для альянса - 26.03.2025, ПРАЙМ

Генсек НАТО назвал Россию "наиболее серьезной угрозой" для альянса

Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что Россия продолжает "оставаться наиболее серьезной угрозой" для альянса. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:44+0300

2025-03-26T14:44+0300

2025-03-26T14:44+0300

политика

марк рютте

нато

рф

общество

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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что Россия продолжает "оставаться наиболее серьезной угрозой" для альянса. "В современном непредсказуемом мире очень важно увеличивать расходы на оборону, не будем забывать, что Россия есть и остается наиболее серьезной и прямой угрозой нашему альянсу", - сказал он на пресс-конференции в Польше. По его словам, Россия вкладывает большие экономические ресурсы в оборону, что "будет иметь огромные последствия для увеличения возможностей ее вооруженных сил". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20250324/nato-856057937.html

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марк рютте, нато, рф, общество