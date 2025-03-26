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Санкции против России в энергетике не достигли целей, заявил Мишустин

Санкции против России в энергетике не достигли целей, заявил Мишустин - 26.03.2025, ПРАЙМ

Санкции против России в энергетике не достигли целей, заявил Мишустин

Внешние санкции не достигли своей цели в энергетическом секторе, поскольку Россия сохраняет влияние на мировом рынке. Об этом сообщил премьер-министр России... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T13:11+0300

2025-03-26T13:11+0300

2025-03-26T13:11+0300

энергетика

россия

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Внешние санкции не достигли своей цели в энергетическом секторе, поскольку Россия сохраняет влияние на мировом рынке. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе правительства за прошлый год. "Внешние санкции не достигли целей своих авторов и в сфере энергетики", – подчеркнул премьер-министр.Мишустин также заметил, что страна продолжает улучшать процессы добычи и переработки нефти и газа, несмотря на существующие ограничения. Он также сообщил, что за последние пять лет производство электроэнергии в России выросло на 13%, а введено почти 10 ГВт новых генерирующих мощностей, что повысило надежность энергоснабжения регионов.Он подчеркнул, что на современных подстанциях и линиях электропередачи доля российского оборудования и технологий уже составляет более 90%. По данным Росстата, производство электроэнергии в России в прошлом году выросло на 2,4% по сравнению с 2023 годом, достигнув 1,209 триллиона кВт/ч.

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россия, михаил мишустин, госдума