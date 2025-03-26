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В Европе назвали условие для снятия санкций с России
В Европе назвали условие для снятия санкций с России - 26.03.2025, ПРАЙМ
В Европе назвали условие для снятия санкций с России
Вывод российских военнослужащих с территории, котору. Евросоюз считает территорией Украины, может стать условием для снятия санкций. Об этом сообщает издание... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:28+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вывод российских военнослужащих с территории, котору. Евросоюз считает территорией Украины, может стать условием для снятия санкций. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии."Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций", — сказано в тексте материала.Это заявление следует за встречей экспертных групп России и США, на которой было достигнуто соглашение об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и предотвращении использования торговых судов в военных целях. Однако соглашение вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкций в отношении Россельхозбанка, о котором было заявлено на сайте Кремля.
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общество , ес, россия
Экономика, Общество , ЕС, РОССИЯ
В Европе назвали условие для снятия санкций с России
ЕК: вывод войск России с Украины может быть условием отмены санкций
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Вывод российских военнослужащих с территории, котору. Евросоюз считает территорией Украины, может стать условием для снятия санкций. Об этом сообщает издание Reuters
со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
"Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций", — сказано в тексте материала.
Это заявление следует за встречей экспертных групп России и США, на которой было достигнуто соглашение об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и предотвращении использования торговых судов в военных целях. Однако соглашение вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкций в отношении Россельхозбанка, о котором было заявлено на сайте Кремля.
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