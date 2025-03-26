Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе назвали условие для снятия санкций с России - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/sanktsii-856127635.html
В Европе назвали условие для снятия санкций с России
В Европе назвали условие для снятия санкций с России - 26.03.2025, ПРАЙМ
В Европе назвали условие для снятия санкций с России
Вывод российских военнослужащих с территории, котору. Евросоюз считает территорией Украины, может стать условием для снятия санкций. Об этом сообщает издание... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:28+0300
2025-03-26T16:28+0300
экономика
общество
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вывод российских военнослужащих с территории, котору. Евросоюз считает территорией Украины, может стать условием для снятия санкций. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии."Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций", — сказано в тексте материала.Это заявление следует за встречей экспертных групп России и США, на которой было достигнуто соглашение об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и предотвращении использования торговых судов в военных целях. Однако соглашение вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкций в отношении Россельхозбанка, о котором было заявлено на сайте Кремля.
https://1prime.ru/20250326/sanktsii-856125357.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , ес, россия
Экономика, Общество , ЕС, РОССИЯ
16:28 26.03.2025
 
В Европе назвали условие для снятия санкций с России

ЕК: вывод войск России с Украины может быть условием отмены санкций

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вывод российских военнослужащих с территории, котору. Евросоюз считает территорией Украины, может стать условием для снятия санкций. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
"Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций", — сказано в тексте материала.
Это заявление следует за встречей экспертных групп России и США, на которой было достигнуто соглашение об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и предотвращении использования торговых судов в военных целях. Однако соглашение вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкций в отношении Россельхозбанка, о котором было заявлено на сайте Кремля.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
В ФРГ заявили о неизменной позиции Европы по санкциям против России
15:57
 
ЭкономикаОбществоЕСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала