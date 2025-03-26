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Зафиксированы сбои в обработке операций через СБП

Зафиксированы сбои в обработке операций через СБП - 26.03.2025, ПРАЙМ

Зафиксированы сбои в обработке операций через СБП

Национальная система платежных карт (НСПК) фиксирует трудности в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП), специалисты работают над их... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T11:47+0300

2025-03-26T11:47+0300

2025-03-26T11:47+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) фиксирует трудности в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП), специалисты работают над их устранением, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "НСПК фиксирует трудности в обработке операций через СБП. Специалисты компании работают над их устранением", - сказано в сообщении. Как отметили в пресс-службе, другие сервисы и системы НСПК в настоящее время работают в штатном режиме.Согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector россияне сообщают о неполадках в работе СБП. Согласно данным сайте, общее количество жалоб уже превысило 5 тысяч.

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