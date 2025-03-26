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Зафиксированы сбои в обработке операций через СБП
Зафиксированы сбои в обработке операций через СБП - 26.03.2025, ПРАЙМ
Зафиксированы сбои в обработке операций через СБП
Национальная система платежных карт (НСПК) фиксирует трудности в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП), специалисты работают над их... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T11:47+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) фиксирует трудности в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП), специалисты работают над их устранением, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "НСПК фиксирует трудности в обработке операций через СБП. Специалисты компании работают над их устранением", - сказано в сообщении. Как отметили в пресс-службе, другие сервисы и системы НСПК в настоящее время работают в штатном режиме.Согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector россияне сообщают о неполадках в работе СБП. Согласно данным сайте, общее количество жалоб уже превысило 5 тысяч.
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нспк, сбп, оплата через сбп, финансы, банки
Экономика, НСПК, СБП, оплата через СБП, Финансы, Банки
Зафиксированы сбои в обработке операций через СБП
НСПК начала работу над устранением трудностей в обработке операций через СБП
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) фиксирует трудности в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП), специалисты работают над их устранением, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
"НСПК фиксирует трудности в обработке операций через СБП. Специалисты компании работают над их устранением", - сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, другие сервисы и системы НСПК в настоящее время работают в штатном режиме.
Согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector россияне сообщают о неполадках в работе СБП. Согласно данным сайте, общее количество жалоб уже превысило 5 тысяч.
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