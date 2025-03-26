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Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме

Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме - 26.03.2025, ПРАЙМ

Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме

Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T00:46+0300

2025-03-26T00:46+0300

2025-03-26T00:46+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме. Приносим извинения клиентам за кратковременные неудобства", - говорится в сообщении. Ранее на сайте Downdetector сообщалось о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ.

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