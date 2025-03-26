https://1prime.ru/20250326/servisy-856102437.html
Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме
Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме - 26.03.2025, ПРАЙМ
Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме
Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T00:46+0300
2025-03-26T00:46+0300
2025-03-26T00:46+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме. Приносим извинения клиентам за кратковременные неудобства", - говорится в сообщении.
Ранее на сайте Downdetector сообщалось о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ.
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Банки, Финансы, Бизнес, МОСКВА, ВТБ, Downdetector
Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме
Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме