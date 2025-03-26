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Развитие Северного морского пути обсудят на МАФ-2025

Развитие Северного морского пути обсудят на МАФ-2025 - 26.03.2025, ПРАЙМ

Развитие Северного морского пути обсудят на МАФ-2025

Развитие Северного морского пути обсудят в рамках деловой программы Международного арктического форума (МАФ-2025) "Арктика – территория диалога", сообщили в... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T10:19+0300

2025-03-26T10:19+0300

2025-03-26T10:19+0300

россия

росконгресс

северный морской путь

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Развитие Северного морского пути обсудят в рамках деловой программы Международного арктического форума (МАФ-2025) "Арктика – территория диалога", сообщили в фонде "Росконгресс". Сессия "Модель развития СМП на долгосрочную перспективу" состоится 26 марта в 16.00, уточняется в релизе. "В ходе дискуссии "Модель развития Северного морского пути (СМП) на долгосрочную перспективу" обсудят вопросы, связанные с развитием уникального транспортного коридора и повышением его эффективности с учетом сотрудничества России со странами Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива. Также в повестку войдут такие темы, как обеспечение работы магистрали без учета сезонности за счет создания новой экономической модели ее функционирования, повышение прогнозируемости логистики в акватории транспортного коридора и другие актуальные задачи", - говорится в сообщении. Ожидается, что в сессии примут участие советник президента Российской Федерации, специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта, заместитель председателя морской коллегии Российской Федерации Игорь Левитин, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Якутии Айсен Николаев и другие. Международный арктический форум пройдет в Мурманске 26-27 марта под девизом "На Севере – жить!". Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

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россия, росконгресс, северный морской путь