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Глава РФПИ спрогнозировал рост транспортировка грузов по Севморпути - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава РФПИ спрогнозировал рост транспортировка грузов по Севморпути
Глава РФПИ спрогнозировал рост транспортировка грузов по Севморпути - 26.03.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ спрогнозировал рост транспортировка грузов по Севморпути
Транспортировка грузов по Северному морскому пути (СМП) к 2030 году может вырасти до 100-150 миллионов тонн в год с нынешних 38 миллионов, заявил глава... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T15:09+0300
2025-03-26T15:09+0300
экономика
россия
севморпуть
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МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Транспортировка грузов по Северному морскому пути (СМП) к 2030 году может вырасти до 100-150 миллионов тонн в год с нынешних 38 миллионов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Весь мир понимает, что если мы будем транспортировать грузы по Северному морскому пути, то это на 30-40% короче, чем по Суэцкому каналу. Сейчас, соответственно, транспортируется 38 миллионов тонн груза. Это вот (рост - ред.) в 10 раз за последние 10 лет. И, безусловно, потенциал маршрута к 2030 году - это от 100 до 150 миллионов тонн в год. Мы видим, что Северный морской путь – это важнейший актив России, куда надо очень много инвестировать", - сказал Дмитриев на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" на форуме "Арктика – территория диалога". "Арктика и Северный морской путь, безусловно, являются не только стратегическим активом России и мира, но и инвестиционным", - добавил он.
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россия, севморпуть
Экономика, РОССИЯ, Севморпуть
15:09 26.03.2025
 
Глава РФПИ спрогнозировал рост транспортировка грузов по Севморпути

Дмитриев: транспортировка грузов по СМП может вырасти до 100-150 млн тонн в год

© РИА Новости . Вадим Жернов | Перейти в медиабанк" Атомный ледокол проводит караван судов
Атомный ледокол проводит караван судов - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Вадим Жернов
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МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Транспортировка грузов по Северному морскому пути (СМП) к 2030 году может вырасти до 100-150 миллионов тонн в год с нынешних 38 миллионов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Весь мир понимает, что если мы будем транспортировать грузы по Северному морскому пути, то это на 30-40% короче, чем по Суэцкому каналу. Сейчас, соответственно, транспортируется 38 миллионов тонн груза. Это вот (рост - ред.) в 10 раз за последние 10 лет. И, безусловно, потенциал маршрута к 2030 году - это от 100 до 150 миллионов тонн в год. Мы видим, что Северный морской путь – это важнейший актив России, куда надо очень много инвестировать", - сказал Дмитриев на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" на форуме "Арктика – территория диалога".
"Арктика и Северный морской путь, безусловно, являются не только стратегическим активом России и мира, но и инвестиционным", - добавил он.
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