https://1prime.ru/20250326/sevmorput-856123546.html

Глава РФПИ спрогнозировал рост транспортировка грузов по Севморпути

Глава РФПИ спрогнозировал рост транспортировка грузов по Севморпути - 26.03.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ спрогнозировал рост транспортировка грузов по Севморпути

Транспортировка грузов по Северному морскому пути (СМП) к 2030 году может вырасти до 100-150 миллионов тонн в год с нынешних 38 миллионов, заявил глава... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T15:09+0300

2025-03-26T15:09+0300

2025-03-26T15:09+0300

экономика

россия

севморпуть

https://cdnn.1prime.ru/img/76504/23/765042363_0:68:1500:912_1920x0_80_0_0_37bd5f30922df1286daf201c70330786.jpg

МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Транспортировка грузов по Северному морскому пути (СМП) к 2030 году может вырасти до 100-150 миллионов тонн в год с нынешних 38 миллионов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Весь мир понимает, что если мы будем транспортировать грузы по Северному морскому пути, то это на 30-40% короче, чем по Суэцкому каналу. Сейчас, соответственно, транспортируется 38 миллионов тонн груза. Это вот (рост - ред.) в 10 раз за последние 10 лет. И, безусловно, потенциал маршрута к 2030 году - это от 100 до 150 миллионов тонн в год. Мы видим, что Северный морской путь – это важнейший актив России, куда надо очень много инвестировать", - сказал Дмитриев на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" на форуме "Арктика – территория диалога". "Арктика и Северный морской путь, безусловно, являются не только стратегическим активом России и мира, но и инвестиционным", - добавил он.

https://1prime.ru/20250313/patrushev-855730045.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, севморпуть