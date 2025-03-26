https://1prime.ru/20250326/sevpotok-856130075.html
Глава TotalEnergies допустил перезапуск "Северного потока"
Глава TotalEnergies допустил перезапуск "Северного потока" - 26.03.2025, ПРАЙМ
Глава TotalEnergies допустил перезапуск "Северного потока"
Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не будет удивлен, если несколько ниток газопровода "Северный поток" будут... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T17:07+0300
2025-03-26T17:07+0300
2025-03-26T17:07+0300
энергетика
газ
totalenergies
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48670c2e686c946ceb5a581823d26749.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не будет удивлен, если несколько ниток газопровода "Северный поток" будут вновь запущены, сообщило агентство Рейтер. "Я не удивлюсь, если две из четырех (ниток - ред.) вновь заработают, не четыре из четырех", - сказал Пуянне на мероприятии в Берлине. "Невозможно оставаться конкурентоспособным без российского газа при помощи СПГ, откуда бы он ни поступал", - добавил он. По его словам, стратегия Европы по диверсификации энергетических ресурсов имеет смысл, но континенту следует "быть осторожным, чтобы в будущем подобная ситуация не повторилось с США", подразумевая растущий импорт американского сжиженного газа. Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
https://1prime.ru/20241204/siyyarto-853336371.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_486048bc55f11bfc3eaf40197cfb4220.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, totalenergies
Энергетика, Газ, TotalEnergies
Глава TotalEnergies допустил перезапуск "Северного потока"
Reuters: глава TotalEnergies считает вероятным перезапуск "Северного потока"
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не будет удивлен, если несколько ниток газопровода "Северный поток" будут вновь запущены, сообщило агентство Рейтер.
"Я не удивлюсь, если две из четырех (ниток - ред.) вновь заработают, не четыре из четырех", - сказал Пуянне на мероприятии в Берлине.
"Невозможно оставаться конкурентоспособным без российского газа при помощи СПГ, откуда бы он ни поступал", - добавил он.
По его словам, стратегия Европы по диверсификации энергетических ресурсов имеет смысл, но континенту следует "быть осторожным, чтобы в будущем подобная ситуация не повторилось с США", подразумевая растущий импорт американского сжиженного газа.
Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
Сийярто возмутился отсутствием серьезного расследования по "Севпотокам"