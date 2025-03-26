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Названы самые сложные сферы для трудоустройства пенсионеров

Названы самые сложные сферы для трудоустройства пенсионеров - 26.03.2025, ПРАЙМ

Названы самые сложные сферы для трудоустройства пенсионеров

Компании из сферы услуг и образования охотнее берут пенсионеров на работу, в то время как IT, финансы, маркетинг, PR и общепит оказались наиболее сложными... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T06:30+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Компании из сферы услуг и образования охотнее берут пенсионеров на работу, в то время как IT, финансы, маркетинг, PR и общепит оказались наиболее сложными сферами для трудоустройства людей пенсионного возраста, выяснили аналитики сервиса по поиску работу "Зарплата.ру". Аналитики в период с 10 по 25 марта опросили 1760 женщин в возрасте 59 лет и старше и мужчин 64 лет и старше, проживающих во всех федеральных округах РФ. Выяснилось, что 41% респондентов находятся в поиске работы. Из них 33% отмечают, что российские работодатели стали охотнее приглашать на собеседования кандидатов пенсионного возраста и предлагать трудоустройство. "По мнению участников опроса, пенсионерам проще всего трудоустроиться в сферу услуг, образования и науки, в розничную торговлю, в продажи, а также рабочим персоналом. В топ наиболее сложных сфер для трудоустройства людей пенсионного возраста попали IT, финансы, маркетинг, PR, общепит", - сказано в исследовании. Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются возрастные соискатели, стал предлагаемый низкий заработок. Пенсионерам сложно найти работу в соответствии с физическими возможностями, устроиться по профессии. Также 5% респондентов заявили о скрытом эйджизме в отношении возрастных соискателей. Почти 70% респондентов ищут работу из-за потребности в финансах, а 43% сказали, что им скучно сидеть дома. Чуть более трети хотят иметь доход, чтобы путешествовать, а каждый пятый - чтобы помогать детям и внукам. Еще 4% отметили, что имеют редкую профессию, которая всегда востребована, поэтому им важно работать, пока есть силы. "На вопрос, видите ли вы какие-либо трудности в рабочих процессах, связанные с вашим возрастом (множественный выбор вариантов ответа), 33% ответили, что не видят сложностей, 32% отметили, что им сложнее ориентироваться в современных технологиях и осваивать их, 30% считают, что возрастным сотрудникам на работе сложнее в коллективе из-за малого количества сверстников и единомышленников, 9% утверждают, что не имеют авторитета у более молодых сотрудников и к их мнению редко прислушиваются", - отметили в сервисе.

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