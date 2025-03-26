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Швеция намерена тратить на оборону 3,5% ВВП

Швеция намерена тратить на оборону 3,5% ВВП - 26.03.2025, ПРАЙМ

Швеция намерена тратить на оборону 3,5% ВВП

Швеция к 2030 году будет тратить на оборону 3,5% ВВП, заявил в среду премьер-министр Ульф Кристерссон. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T15:40+0300

2025-03-26T15:40+0300

2025-03-26T15:40+0300

экономика

швеция

нато

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Швеция к 2030 году будет тратить на оборону 3,5% ВВП, заявил в среду премьер-министр Ульф Кристерссон. На данный момент оборонные расходы Швеции составляют 2,4% ВВП. "По нашей оценке, НАТО согласится с тем, что новый целевой показатель будет составлять 3-4%… Швеция должна достичь уровня 3,5% ВВП на оборону к 2030 году", - сказал он на пресс-конференции. Кристерссон назвал это "крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны". По словам министра, власти выделят 300 миллиардов шведских крон (30 миллиардов долларов) на оборону до 2035 года. Финансирование будет происходить за счет займов. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. Ранее парламент Швеции одобрил предложение правительства, в соответствии с которым расходы на оборону к 2028 году составят 2,6% ВВП. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.

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