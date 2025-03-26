https://1prime.ru/20250326/slutskij-856102796.html

Слуцкий предложил ограничить право на получение жилищного сертификата

Слуцкий предложил ограничить право на получение жилищного сертификата - 26.03.2025, ПРАЙМ

Слуцкий предложил ограничить право на получение жилищного сертификата

Необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан РФ, которые получили российское гражданство не менее 10 лет... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T01:22+0300

2025-03-26T01:22+0300

2025-03-26T01:22+0300

общество

россия

экономика

рф

лнр

москва

леонид слуцкий

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856102796.jpg?1742941379

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан РФ, которые получили российское гражданство не менее 10 лет назад, исключив из этого требования жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Нужно ввести ограничения на получение государственного жилищного сертификата. Такое право должно быть только у тех, кто не менее 10 лет является гражданином России, за исключением жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Слуцкий. По мнению парламентария, мигранты продолжают "паразитировать" на социальных программах, действующих в России. "Получив правдами и неправдами гражданство России, бывшие иностранцы ловко проворачивают "хитрые" схемы и получают в первых рядах государственные жилищные сертификаты. При этом коренные семьи десятилетиями ждут квартиру. Все помнят громкий случай в Хабаровске, где среди получателей жилья оказались недавние мигранты: из 792 семей около 20% были выходцами из Средней Азии и Закавказья, хотя доля коренных народов в городе превышает 95%. То же самое творилось в Мытищах, Нижнекамске и в других городах", - отметил он. Слуцкий добавил, что подобные ситуации вызывают справедливое негодование и непонимание у людей. По его словам, данные обстоятельства являются "не чем иным, как насмешкой над коренным населением России". Лидер ЛДПР подчеркнул, что также следует запретить выдавать жилищные сертификаты тем, у кого есть в собственности недвижимость в других странах или иностранное гражданство. "Мы будем добиваться, чтобы в регионах бывшие мигранты могли рассчитывать на социальные льготы только через 5 лет после их переезда туда. Поручил депутатам ЛДПР во всех субъектах РФ выйти с такими инициативами в самое ближайшее время", - заключил он.

рф

лнр

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, лнр, москва, леонид слуцкий, лдпр