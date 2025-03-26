Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий предложил ограничить право на получение жилищного сертификата - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/slutskij-856102796.html
Слуцкий предложил ограничить право на получение жилищного сертификата
Слуцкий предложил ограничить право на получение жилищного сертификата - 26.03.2025, ПРАЙМ
Слуцкий предложил ограничить право на получение жилищного сертификата
Необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан РФ, которые получили российское гражданство не менее 10 лет... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T01:22+0300
2025-03-26T01:22+0300
общество
россия
экономика
рф
лнр
москва
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856102796.jpg?1742941379
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан РФ, которые получили российское гражданство не менее 10 лет назад, исключив из этого требования жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Нужно ввести ограничения на получение государственного жилищного сертификата. Такое право должно быть только у тех, кто не менее 10 лет является гражданином России, за исключением жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Слуцкий. По мнению парламентария, мигранты продолжают "паразитировать" на социальных программах, действующих в России. "Получив правдами и неправдами гражданство России, бывшие иностранцы ловко проворачивают "хитрые" схемы и получают в первых рядах государственные жилищные сертификаты. При этом коренные семьи десятилетиями ждут квартиру. Все помнят громкий случай в Хабаровске, где среди получателей жилья оказались недавние мигранты: из 792 семей около 20% были выходцами из Средней Азии и Закавказья, хотя доля коренных народов в городе превышает 95%. То же самое творилось в Мытищах, Нижнекамске и в других городах", - отметил он. Слуцкий добавил, что подобные ситуации вызывают справедливое негодование и непонимание у людей. По его словам, данные обстоятельства являются "не чем иным, как насмешкой над коренным населением России". Лидер ЛДПР подчеркнул, что также следует запретить выдавать жилищные сертификаты тем, у кого есть в собственности недвижимость в других странах или иностранное гражданство. "Мы будем добиваться, чтобы в регионах бывшие мигранты могли рассчитывать на социальные льготы только через 5 лет после их переезда туда. Поручил депутатам ЛДПР во всех субъектах РФ выйти с такими инициативами в самое ближайшее время", - заключил он.
рф
лнр
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, лнр, москва, леонид слуцкий, лдпр
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, ЛНР, МОСКВА, Леонид Слуцкий, ЛДПР
01:22 26.03.2025
 
Слуцкий предложил ограничить право на получение жилищного сертификата

Слуцкий предложил ограничить право на получение жилищного сертификата для граждан РФ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан РФ, которые получили российское гражданство не менее 10 лет назад, исключив из этого требования жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Нужно ввести ограничения на получение государственного жилищного сертификата. Такое право должно быть только у тех, кто не менее 10 лет является гражданином России, за исключением жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Слуцкий.
По мнению парламентария, мигранты продолжают "паразитировать" на социальных программах, действующих в России.
"Получив правдами и неправдами гражданство России, бывшие иностранцы ловко проворачивают "хитрые" схемы и получают в первых рядах государственные жилищные сертификаты. При этом коренные семьи десятилетиями ждут квартиру. Все помнят громкий случай в Хабаровске, где среди получателей жилья оказались недавние мигранты: из 792 семей около 20% были выходцами из Средней Азии и Закавказья, хотя доля коренных народов в городе превышает 95%. То же самое творилось в Мытищах, Нижнекамске и в других городах", - отметил он.
Слуцкий добавил, что подобные ситуации вызывают справедливое негодование и непонимание у людей. По его словам, данные обстоятельства являются "не чем иным, как насмешкой над коренным населением России".
Лидер ЛДПР подчеркнул, что также следует запретить выдавать жилищные сертификаты тем, у кого есть в собственности недвижимость в других странах или иностранное гражданство.
"Мы будем добиваться, чтобы в регионах бывшие мигранты могли рассчитывать на социальные льготы только через 5 лет после их переезда туда. Поручил депутатам ЛДПР во всех субъектах РФ выйти с такими инициативами в самое ближайшее время", - заключил он.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФЛНРМОСКВАЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала