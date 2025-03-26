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Совкомбанк стал партнером футбольного фестиваля "Чемпионат Победителей"

Совкомбанк стал партнером футбольного фестиваля "Чемпионат Победителей" - 26.03.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк стал партнером футбольного фестиваля "Чемпионат Победителей"

Благотворительный фонд социальной поддержки и развития потенциала личности "Ветер добрых перемен" и ПАО "Совкомбанк" объявляют о стратегическом партнерстве в... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:31+0300

2025-03-26T16:31+0300

2025-03-26T16:31+0300

совкомбанк

футбол

благотворительность

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Благотворительный фонд социальной поддержки и развития потенциала личности "Ветер добрых перемен" и ПАО "Совкомбанк" объявляют о стратегическом партнерстве в рамках Всероссийского детского футбольного фестиваля "Чемпионат Победителей". В 2025 году "Чемпионат Победителей" пройдет в трех городах: Саратов – 27 апреля 2025 годаКострома – 25 мая 2025 года Воронеж – сентябрь 2025 года (точная дата будет объявлена дополнительно) Партнерство с Совкомбанком позволило усилить состав амбассадоров фестиваля. К проекту присоединились легенды российского футбола: Ринат Дасаев, Олег Романцев и Георгий Джикия. "Мы рады новому этапу партнерства с Совкомбанком, что позволит расширить географию фестиваля и привлечь к участию детей из большего числа регионов России", – комментирует председатель попечительского совета благотворительного фонда "Ветер Добрых Перемен" Денис Игнатов. "Совкомбанк рад поддержать важный социальный проект. Мы уверены, что наше сотрудничество не только привлечет новых амбассадоров, но вдохновит, а также станет ярким примером, как бизнес может способствовать позитивным общественным изменениям", – отметил генеральный директор "Совкомбанк Технологии" Вячеслав Литовченко.

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совкомбанк, футбол, благотворительность