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Эксперт заявил, что запрет ЕС на перевалку СПГ не ударит по России

Эксперт заявил, что запрет ЕС на перевалку СПГ не ударит по России - 26.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт заявил, что запрет ЕС на перевалку СПГ не ударит по России

Введенные Евросоюзом санкции, запрещающие транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы ЕС для третьих стран, не создадут... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T09:22+0300

2025-03-26T09:22+0300

2025-03-26T09:22+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Введенные Евросоюзом санкции, запрещающие транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы ЕС для третьих стран, не создадут критических сложностей для России, таким мнением поделился с РИА Новости заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. В среду начал действие запрет на перевалку российского СПГ через терминалы Евросоюза для третьих стран. Однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. "Глобальный рынок СПГ в настоящее время не является профицитным: любой произведенный объем газа без проблем находит своего покупателя. Поэтому ожидать сложностей с реализацией российского газа в связи с запретом на его перевалку в ЕС не стоит", - сказал собеседник агентства. Несмотря на то что санкции создают дополнительные издержки из-за изменения логистики, ограничения не окажут сильного влияния на российских производителей СПГ, поскольку объем перевалки в портах ЕС невелик. "Газ там переваливал только "Новатэк", и в 2024 году этот объем составил 3,3 миллиона тонн, то есть около 16% от объема поставок газа с проекта "Ямал СПГ", - пояснил эксперт. Также Колобанов считает возможным вариант замещения переваливаемых объемов договоренностью с другими глобальными поставщиками: ЕС будет больше потреблять российского СПГ (пока запрет на это не введен), а ранее направляемые этими поставщиками объемы в европейском направлении будут перенаправлены в Азию. Пунктом перегрузки СПГ для "Новатэка" вместо бельгийского Зебрюгге может стать российский остров Кильдин (около 60 километров от Мурманска), писала в феврале газета "Коммерсант". Однако отмечалось, что речь идет только об объемах, поставляемых в Азию, а СПГ для Европы будет по-прежнему поставляться на терминал в Зебрюгге. По данным издания, с учетом сезонности после перенесения точки перевалки на Кильдин ежегодный объем перевалки может составить 2,5-2,8 миллиона тонн СПГ.

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газ, азия, ес, новатэк, спг, россия