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Производство СПГ в России в январе-феврале снизилось на 4,4 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Производство СПГ в России в январе-феврале снизилось на 4,4 процента
Производство СПГ в России в январе-феврале снизилось на 4,4 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ
Производство СПГ в России в январе-феврале снизилось на 4,4 процента
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-феврале снизилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 5,7 миллиона | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T19:14+0300
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энергетика
россия
газ
спг
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-феврале снизилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 5,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. Показатель в феврале составил 2,7 миллиона тонн, что в месячном выражении меньше на 11%, а в годовом - на 5,9%. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
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россия, газ, спг
Энергетика, РОССИЯ, Газ, СПГ
19:14 26.03.2025
 
Производство СПГ в России в январе-феврале снизилось на 4,4 процента

Росстат: производство СПГ в России в январе-феврале снизилось на 4,4%, до 5,7 млн тонн

© Unsplash/Michael StarkieТанкер СПГ
Танкер СПГ
© Unsplash/Michael Starkie
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-феврале снизилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 5,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
Показатель в феврале составил 2,7 миллиона тонн, что в месячном выражении меньше на 11%, а в годовом - на 5,9%.
По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
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