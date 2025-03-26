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Производство СПГ в России в январе-феврале снизилось на 4,4 процента

Производство СПГ в России в январе-феврале снизилось на 4,4 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ

Производство СПГ в России в январе-феврале снизилось на 4,4 процента

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-феврале снизилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 5,7 миллиона | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T19:14+0300

2025-03-26T19:14+0300

2025-03-26T19:14+0300

энергетика

россия

газ

спг

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-феврале снизилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 5,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. Показатель в феврале составил 2,7 миллиона тонн, что в месячном выражении меньше на 11%, а в годовом - на 5,9%. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.

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россия, газ, спг