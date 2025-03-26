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Владимир Путин. Биографическая справка - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Владимир Путин. Биографическая справка
Владимир Путин. Биографическая справка - 26.03.2025, ПРАЙМ
Владимир Путин. Биографическая справка
Двадцать пять лет назад Владимир Путин был впервые избран президентом России. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T00:25+0300
2025-03-26T00:25+0300
общество
рф
санкт-петербург
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856101908.jpg?1742937939
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Двадцать пять лет назад Владимир Путин был впервые избран президентом России. Ниже приводится биографическая справка. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Кандидат экономических наук. По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985-1990 годах работал в ГДР. С 1990 года – помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, затем – советник председателя Ленинградского городского совета. С июня 1991 года – председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно – с 1994 года – первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года – заместитель управляющего делами президента Российской Федерации. С марта 1997 года – заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, начальник главного контрольного управления президента Российской Федерации. С мая 1998 года – первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации. В июле 1998 года был назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, одновременно – с марта 1999 года – секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. С августа 1999 года – председатель правительства Российской Федерации. С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности президента Российской Федерации. 26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации. За него проголосовали 52,9% избирателей. 7 мая 2000 года официально вступил в должность президента РФ. 14 марта 2004 года был избран президентом Российской Федерации на второй срок. Получил поддержку 71,31% избирателей. 7 мая 2004 года официально вступил в должность президента РФ на второй срок. C 8 мая 2008 года – председатель правительства Российской Федерации. 4 марта 2012 года был избран президентом Российской Федерации. Получил поддержку 63,6% избирателей. Вступил в должность 7 мая 2012 года.  18 марта 2018 года Владимир Путин вновь победил на выборах президента РФ, набрав 76,69% голосов. 7 мая 2018 года в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. 8 декабря 2023 года Владимир Путин заявил о своем решении участвовать в выборах президента в 2024 году. В соответствии с Конституцией РФ, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков. Однако, согласно одной из принятых поправок в Конституцию в 2020 году данное ограничение не применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых Конституцией РФ. 17 марта 2024 года Владимир Путин был вновь избран президентом России, получив поддержку 87,28% голосов избирателей (76 277 708 человек), что стало рекордным показателем. 7 мая 2024 года Владимир Путин в пятый раз официально вступил в должность президента России. Владимир Путин является председателем попечительского совета Русского географического общества, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, наблюдательных советов некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" и общероссийского движения детей и молодежи. Увлекается горнолыжным спортом, играет в хоккей. Имеет черный пояс по каратэ. В ноябре 2014 года международный комитет Международной организации каратэ-до Кекусин-кан присвоила Владимиру Путину восьмой почетный дан каратэ-до Кекусин-кан. У Владимира Путина две дочери: Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986 года рождения).
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , рф, санкт-петербург, москва, владимир путин
Общество , РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Владимир Путин
00:25 26.03.2025
 
Владимир Путин. Биографическая справка

Владимир Путин. Биографическая справка

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Двадцать пять лет назад Владимир Путин был впервые избран президентом России.
Ниже приводится биографическая справка.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
Кандидат экономических наук.
По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985-1990 годах работал в ГДР.
С 1990 года – помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, затем – советник председателя Ленинградского городского совета.
С июня 1991 года – председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно – с 1994 года – первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга.
С августа 1996 года – заместитель управляющего делами президента Российской Федерации.
С марта 1997 года – заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, начальник главного контрольного управления президента Российской Федерации.
С мая 1998 года – первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.
В июле 1998 года был назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, одновременно – с марта 1999 года – секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.
С августа 1999 года – председатель правительства Российской Федерации.
С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности президента Российской Федерации.
26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации. За него проголосовали 52,9% избирателей.
7 мая 2000 года официально вступил в должность президента РФ.
14 марта 2004 года был избран президентом Российской Федерации на второй срок. Получил поддержку 71,31% избирателей.
7 мая 2004 года официально вступил в должность президента РФ на второй срок.
C 8 мая 2008 года – председатель правительства Российской Федерации.
4 марта 2012 года был избран президентом Российской Федерации. Получил поддержку 63,6% избирателей.
Вступил в должность 7 мая 2012 года. 
18 марта 2018 года Владимир Путин вновь победил на выборах президента РФ, набрав 76,69% голосов.
7 мая 2018 года в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.
8 декабря 2023 года Владимир Путин заявил о своем решении участвовать в выборах президента в 2024 году.
В соответствии с Конституцией РФ, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков. Однако, согласно одной из принятых поправок в Конституцию в 2020 году данное ограничение не применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых Конституцией РФ.
17 марта 2024 года Владимир Путин был вновь избран президентом России, получив поддержку 87,28% голосов избирателей (76 277 708 человек), что стало рекордным показателем.
7 мая 2024 года Владимир Путин в пятый раз официально вступил в должность президента России.
Владимир Путин является председателем попечительского совета Русского географического общества, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, наблюдательных советов некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" и общероссийского движения детей и молодежи.
Увлекается горнолыжным спортом, играет в хоккей.
Имеет черный пояс по каратэ. В ноябре 2014 года международный комитет Международной организации каратэ-до Кекусин-кан присвоила Владимиру Путину восьмой почетный дан каратэ-до Кекусин-кан.
У Владимира Путина две дочери: Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986 года рождения).
 
ОбществоРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАВладимир Путин
 
 
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