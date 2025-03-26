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США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны

США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны - 26.03.2025, ПРАЙМ

США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны

США заключили дополнительный контракт с американской корпорацией Bollinger Mississippi Shipbuilding на сумму 951 миллион долларов на детальное проектирование и... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T01:19+0300

2025-03-26T01:19+0300

2025-03-26T01:19+0300

экономика

сша

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арктика

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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. США заключили дополнительный контракт с американской корпорацией Bollinger Mississippi Shipbuilding на сумму 951 миллион долларов на детальное проектирование и строительство ледокола для Береговой охраны страны, сообщили в Пентагоне. "Компания Bollinger Mississippi Shipbuilding получила изменение к контракту на сумму 951,6 миллиона долларов для детального проектирования и строительства катера Береговой охраны Polar Security Cutter", - указано в заявлении. В американском военном ведомстве подчеркнули, что миссией кораблей в рамках программы Polar Security Cutter является обеспечение доступа к полярным регионам, оказание поддержки для выполнения потребностей США в экономике, торговле, судоходстве и национальной безопасности. Выполнение контракта ожидается к маю 2030 года. Согласно информации на сайте Береговой охраны США, ведомство в настоящее время проводит обновление флота своих полярных ледоколов с целью обеспечить продолжительный доступ Вашингтона к полярным региона. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.

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сша, вашингтон, арктика, дональд трамп