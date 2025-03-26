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США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны - 26.03.2025, ПРАЙМ
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США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны
США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны - 26.03.2025, ПРАЙМ
США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны
США заключили дополнительный контракт с американской корпорацией Bollinger Mississippi Shipbuilding на сумму 951 миллион долларов на детальное проектирование и... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T01:19+0300
2025-03-26T01:19+0300
экономика
сша
вашингтон
арктика
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. США заключили дополнительный контракт с американской корпорацией Bollinger Mississippi Shipbuilding на сумму 951 миллион долларов на детальное проектирование и строительство ледокола для Береговой охраны страны, сообщили в Пентагоне. "Компания Bollinger Mississippi Shipbuilding получила изменение к контракту на сумму 951,6 миллиона долларов для детального проектирования и строительства катера Береговой охраны Polar Security Cutter", - указано в заявлении. В американском военном ведомстве подчеркнули, что миссией кораблей в рамках программы Polar Security Cutter является обеспечение доступа к полярным регионам, оказание поддержки для выполнения потребностей США в экономике, торговле, судоходстве и национальной безопасности. Выполнение контракта ожидается к маю 2030 года. Согласно информации на сайте Береговой охраны США, ведомство в настоящее время проводит обновление флота своих полярных ледоколов с целью обеспечить продолжительный доступ Вашингтона к полярным региона. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.
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Экономика, США, ВАШИНГТОН, АРКТИКА, Дональд Трамп
01:19 26.03.2025
 
США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны

Пентагон: США заключили контракт на строительство ледокола для Береговой охраны

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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. США заключили дополнительный контракт с американской корпорацией Bollinger Mississippi Shipbuilding на сумму 951 миллион долларов на детальное проектирование и строительство ледокола для Береговой охраны страны, сообщили в Пентагоне.
"Компания Bollinger Mississippi Shipbuilding получила изменение к контракту на сумму 951,6 миллиона долларов для детального проектирования и строительства катера Береговой охраны Polar Security Cutter", - указано в заявлении.
В американском военном ведомстве подчеркнули, что миссией кораблей в рамках программы Polar Security Cutter является обеспечение доступа к полярным регионам, оказание поддержки для выполнения потребностей США в экономике, торговле, судоходстве и национальной безопасности.
Выполнение контракта ожидается к маю 2030 года.
Согласно информации на сайте Береговой охраны США, ведомство в настоящее время проводит обновление флота своих полярных ледоколов с целью обеспечить продолжительный доступ Вашингтона к полярным региона.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.
 
ЭкономикаСШАВАШИНГТОНАРКТИКАДональд Трамп
 
 
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