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СМИ: США могут ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель
СМИ: США могут ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель - 26.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: США могут ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель
США могут ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T05:51+0300
2025-03-26T05:51+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. США могут ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В феврале агентство Блумберг передавало, что президент США Дональд Трамп поручил министерству торговли рассмотреть возможность введения новых пошлин на импорт меди для восстановления производства металла в Штатах.
"Пошлины США на импорт меди могут быть введены в течение нескольких недель", - говорится в сообщении.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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Экономика, Мировая экономика, Промышленность, США, КАНАДА, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС
СМИ: США могут ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель
Bloomberg: США могут ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. США могут ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В феврале агентство Блумберг передавало, что президент США Дональд Трамп поручил министерству торговли рассмотреть возможность введения новых пошлин на импорт меди для восстановления производства металла в Штатах.
"Пошлины США на импорт меди могут быть введены в течение нескольких недель", - говорится в сообщении.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.