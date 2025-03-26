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В США предложили сажать на пять лет за чат об ударах по хуситам - 26.03.2025, ПРАЙМ
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В США предложили сажать на пять лет за чат об ударах по хуситам
В США предложили сажать на пять лет за чат об ударах по хуситам - 26.03.2025, ПРАЙМ
В США предложили сажать на пять лет за чат об ударах по хуситам
Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес внёс законопроект, предусматривающий тюремное заключение за распространение секретной информации в... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T06:03+0300
2025-03-26T06:03+0300
общество
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йемен
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джей ди вэнс
signal
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес внёс законопроект, предусматривающий тюремное заключение за распространение секретной информации в незащищённых мессенджерах после скандала с чатом высокопоставленных чиновников США об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic, сообщает портал Axios. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. "Демократ в палате представителей вносит рискованный законопроект, предусматривающий уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет за распространение секретной информации в мессенджерах - таких как Signal... Это первый прямой законодательный ответ на обсуждение командой президента (США Дональда - ред.) Трампа по национальной безопасности военных ударов в Йемене в чате Signal, в который был добавлен главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект был инициирован демократом Торресом. Как он сообщил порталу, законопроект обеспечит распространение закона о шпионаже, предусматривающего запрет на раскрытие секретной информации, на её передачу по незащищенным каналам связи, в число которых, по его словам, входит и мессенджер Signal. "Я вношу законопроект, который сделает преступлением размещение государственными служащими секретной информации, такой как военные планы, в незащищённом мессенджере", - заявил конгрессмен в интервью порталу. По данным Axios, помимо тюремного срока законопроект предусматривает штраф до 250 тысяч долларов. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.
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общество , сша, йемен, москва, дональд трамп, джей ди вэнс, signal
Общество , США, ЙЕМЕН, МОСКВА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Signal
06:03 26.03.2025
 
В США предложили сажать на пять лет за чат об ударах по хуситам

Axios: демократ Торрес внес законопроект о тюремном заключении для главреда Atlantic

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес внёс законопроект, предусматривающий тюремное заключение за распространение секретной информации в незащищённых мессенджерах после скандала с чатом высокопоставленных чиновников США об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic, сообщает портал Axios.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
"Демократ в палате представителей вносит рискованный законопроект, предусматривающий уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет за распространение секретной информации в мессенджерах - таких как Signal... Это первый прямой законодательный ответ на обсуждение командой президента (США Дональда - ред.) Трампа по национальной безопасности военных ударов в Йемене в чате Signal, в который был добавлен главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект был инициирован демократом Торресом. Как он сообщил порталу, законопроект обеспечит распространение закона о шпионаже, предусматривающего запрет на раскрытие секретной информации, на её передачу по незащищенным каналам связи, в число которых, по его словам, входит и мессенджер Signal.
"Я вношу законопроект, который сделает преступлением размещение государственными служащими секретной информации, такой как военные планы, в незащищённом мессенджере", - заявил конгрессмен в интервью порталу.
По данным Axios, помимо тюремного срока законопроект предусматривает штраф до 250 тысяч долларов.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.
 
ОбществоСШАЙЕМЕНМОСКВАДональд ТрампДжей Ди ВэнсSignal
 
 
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