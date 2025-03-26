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"Режут по всем фронтам". Трамп и Маск пошли на крайние меры

"Режут по всем фронтам". Трамп и Маск пошли на крайние меры - 26.03.2025, ПРАЙМ

"Режут по всем фронтам". Трамп и Маск пошли на крайние меры

Государственный долг и дефицит бюджета США продолжают расти с непомерной скоростью, передает агентство РИА Новости. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T09:28+0300

2025-03-26T09:28+0300

2025-03-26T09:30+0300

экономика

сша

бюджет

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Государственный долг и дефицит бюджета США продолжают расти с непомерной скоростью, передает агентство РИА Новости."О грядущем банкротстве США из-за "гигантского госдолга" Илон Маск предупреждал еще несколько месяцев назад. Теперь напомнил: проценты по нему превышают расходы на оборону", - отмечается в публикации.Кроме того, Илон Маск инициировал масштабную финансовую проверку, которая уже привела к приостановке деятельности Агентства международного развития (USAID). Новая администрация Дональда Трампа также рассматривает это как неэффективную и непрозрачную структуру.Бюджет агентства USAID, предоставляющего финансовую и техническую поддержку другим странам, был заморожен, а его сотрудникам был предоставлен отпуск. Администрация Трампа сомневается в соответствии программ агентства национальным интересам США, критикуя его за отсутствие прозрачности и коррупциюДефицит бюджета за пять месяцев вырос на 38,5% в годовом выражении и достиг 1,147 триллиона долларов, а государственный долг превысил 36,6 триллиона. Маск и куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) настаивают на необходимости сокращения расходов на два триллиона.Трамп и Маск также стремятся сократить расходы и уменьшить зависимость от внешних субсидий. В рамках этого, был подписан указ о сокращении расходов федеральных агентств и перемещении их офисов из Вашингтона. Тем не менее, ряд ведомств такие требования саботировали.В издании резюмировали, что коллективная стратегия Трампа и Маска балансирует между краткосрочной стабилизацией и утратой глобального доминирования в долгосрочной перспективе.

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сша, бюджет