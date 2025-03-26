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СМИ: США заверили Европу, что Трамп не лишит ее "ядерного зонтика"

СМИ: США заверили Европу, что Трамп не лишит ее "ядерного зонтика" - 26.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: США заверили Европу, что Трамп не лишит ее "ядерного зонтика"

Американские чиновники в частном порядке заверяют европейских коллег в том, что США продолжат прикрывать Европу "ядерным зонтиком", пишет газета New York Times. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:28+0300

2025-03-26T14:28+0300

2025-03-26T14:28+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Американские чиновники в частном порядке заверяют европейских коллег в том, что США продолжат прикрывать Европу "ядерным зонтиком", пишет газета New York Times. "Чиновники (администрации президента США Дональда - ред.) Трампа в частном порядке заверили европейцев в том, что американский президент поддерживает НАТО, сохранит американский "ядерный зонтик" над Европой", - говорится в публикации. Впрочем, отмечает газета, взгляды Трампа изменчивы, а НАТО, по его мнению, - это клуб, члены которого платят за предоставление Штатами защиты. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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