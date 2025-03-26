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Мишустин: федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах

Мишустин: федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин: федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах

Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:16+0300

2025-03-26T16:16+0300

2025-03-26T16:16+0300

экономика

михаил мишустин

госдума

россия

новые регионы рф

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин представил в Госдуме РФ отчет о работе правительства за 2024 год. "Это (новые регионы РФ - ред.) такие же регионы, как и другие. Именно эту задачу нам поставил президент, чтобы до 2030 года там было все практически так же, как и в любом другом регионе страны... Федеральный стандарт России должен быть и в этих регионах внедрен", - сказал он.

https://1prime.ru/20250326/regiony-856119457.html

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михаил мишустин, госдума, россия, новые регионы рф