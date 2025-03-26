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Мишустин: федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/standart-856127317.html
Мишустин: федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах
Мишустин: федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин: федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах
Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:16+0300
2025-03-26T16:16+0300
экономика
михаил мишустин
госдума
россия
новые регионы рф
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин представил в Госдуме РФ отчет о работе правительства за 2024 год. "Это (новые регионы РФ - ред.) такие же регионы, как и другие. Именно эту задачу нам поставил президент, чтобы до 2030 года там было все практически так же, как и в любом другом регионе страны... Федеральный стандарт России должен быть и в этих регионах внедрен", - сказал он.
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михаил мишустин, госдума, россия, новые регионы рф
Экономика, Михаил Мишустин, Госдума, РОССИЯ, новые регионы РФ
16:16 26.03.2025
 
Мишустин: федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах

Мишустин: федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин представил в Госдуме РФ отчет о работе правительства за 2024 год.
"Это (новые регионы РФ - ред.) такие же регионы, как и другие. Именно эту задачу нам поставил президент, чтобы до 2030 года там было все практически так же, как и в любом другом регионе страны... Федеральный стандарт России должен быть и в этих регионах внедрен", - сказал он.
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Мишустин высказался о повышении уровня жизни в новых регионах
14:05
 
ЭкономикаМихаил МишустинГосдумаРОССИЯновые регионы РФ
 
 
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