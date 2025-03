https://1prime.ru/20250326/starlink-856116499.html

FT подсчитала затраты на европейскую альтернативу Starlink

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Европейская альтернатива спутниковой системе Starlink может потребовать множества затрат и интеграции с разными системами, полной замены для американской системы пока нет, пишет газета Financial Times. В начале марта британская газета Financial Times со ссылкой на сами компании заявляла, что спутниковые операторы - люксембургская SES, испанская Hisdesat и американская Viasat - обсуждают с властями стран ЕС и европейскими органами предоставление ресурсов связи Киеву на фоне возможного ухода Starlink. Financial Times подчеркивает со ссылкой на неназванных экспертов промышленности, что европейский ответ Starlink будет включать в себя множество спутников на разных орбитах, предлагающих разные характеристики и требующих разных пользовательских терминалов для разных сетей. "Многоорбитальная, многосетевая европейская альтернатива все равно будет более сложной и дорогостоящей, требующей интеграции в различных системах. Существует также вопрос о том, сколько мощностей есть у европейских операторов, которые еще не используются Украиной", - отмечает издание Financial Times подчеркивает, что любое предложение для Украины, скорее всего, будет включать комбинацию спутников для низкой, средней околоземной орбиты и геостационарной орбиты, что, по мнению издания, является "репетицией" для сети спутников Евросоюза Iris². Отмечается, что ключевым компонентом любого решения для Украины и сеть спутников IRIS² станет спутниковая телекоммуникационная система OneWeb от французского спутникового оператора Eutelsat. "Однако его пропускная способность гораздо более ограничена: на орбите находится около 630 спутников. На больших высотах задержка OneWeb немного выше, а его спутникам требуется больше энергии, что делает антенны и космические аппараты больше и дороже", - добавляет газета. Издание отмечает другие недостатки OneWeb. Например, терминалы этой спутниковой системы предназначены для правительств и компаний, а не для частных пользователей. Они тяжелые, очень сложные для первичной настройки и стоят от пяти до десяти тысяч долларов каждый. По словам издания, Eutelsat, которая страдает от долгов, "столкнется с проблемой самостоятельного финансирования" нового поколения спутников OneWeb. Другой возможной альтернативой американской спутниковой системы газета называет геостационарный спутник связи SES-16/GovSat-1 компании SES, который "подходит для военного использования". Издание отмечает со ссылкой на главу спутниковой системы Испании Hispasat Мигеля Пандуро, что замены Starlink пока нет, однако у Европы смогут быть альтернативы, которые "помогут облегчить ситуацию" на Украине.

