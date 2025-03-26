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Суд в Москве удовлетворил иск Альфа-банка к "Норильскому никелю"

Суд в Москве удовлетворил иск Альфа-банка к "Норильскому никелю" - 26.03.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве удовлетворил иск Альфа-банка к "Норильскому никелю"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка, крупнейшего в России частного банка, в котором он требовал взыскать около 77,3 миллиона долларов (более 6,5 | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T13:51+0300

2025-03-26T13:51+0300

2025-03-26T13:51+0300

финансы

банки

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арбитражный суд

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гмк норильский никель

иск

взыскание

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка, крупнейшего в России частного банка, в котором он требовал взыскать около 77,3 миллиона долларов (более 6,5 миллиарда рублей по текущему курсу) с горно-металлургической компании "Норильский никель", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду разбирательства. Само судебное решение пока не опубликовано. Иск поступил в суд в ноябре, основания исковых требований в обнародованных материалах суда не сообщаются. Отмечается только, что иск заявлен "о признании и о взыскании задолженности". Представитель "Норникеля", ранее комментируя предъявление иска, сообщил РИА Новости, что "Альфа-банк подал иск к ПАО "ГМК "Норильский никель" в арбитражный суд города Москвы с целью защиты своих законных интересов в соответствии действующими в России антисанкционными правовыми нормами". По его словам, "наличие данного спора не повлияет на деловые отношения истца и ответчика". "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

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