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Суд в Москве удовлетворил иск Альфа-банка к "Норильскому никелю" - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Суд в Москве удовлетворил иск Альфа-банка к "Норильскому никелю"
Суд в Москве удовлетворил иск Альфа-банка к "Норильскому никелю" - 26.03.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве удовлетворил иск Альфа-банка к "Норильскому никелю"
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка, крупнейшего в России частного банка, в котором он требовал взыскать около 77,3 миллиона долларов (более 6,5 | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T13:51+0300
2025-03-26T13:51+0300
финансы
банки
суд
арбитражный суд
альфа-банк
гмк норильский никель
иск
взыскание
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка, крупнейшего в России частного банка, в котором он требовал взыскать около 77,3 миллиона долларов (более 6,5 миллиарда рублей по текущему курсу) с горно-металлургической компании "Норильский никель", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду разбирательства. Само судебное решение пока не опубликовано. Иск поступил в суд в ноябре, основания исковых требований в обнародованных материалах суда не сообщаются. Отмечается только, что иск заявлен "о признании и о взыскании задолженности". Представитель "Норникеля", ранее комментируя предъявление иска, сообщил РИА Новости, что "Альфа-банк подал иск к ПАО "ГМК "Норильский никель" в арбитражный суд города Москвы с целью защиты своих законных интересов в соответствии действующими в России антисанкционными правовыми нормами". По его словам, "наличие данного спора не повлияет на деловые отношения истца и ответчика". "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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финансы, банки, суд, арбитражный суд, альфа-банк, гмк норильский никель, иск, взыскание
Финансы, Банки, суд, арбитражный суд, Альфа-банк, ГМК Норильский никель, иск, взыскание
13:51 26.03.2025
 
Суд в Москве удовлетворил иск Альфа-банка к "Норильскому никелю"

Суд удовлетворил иск Альфа-банка взыскать с "Норильского никеля" 6,5 млрд рублей

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка, крупнейшего в России частного банка, в котором он требовал взыскать около 77,3 миллиона долларов (более 6,5 миллиарда рублей по текущему курсу) с горно-металлургической компании "Норильский никель", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду разбирательства. Само судебное решение пока не опубликовано.
Иск поступил в суд в ноябре, основания исковых требований в обнародованных материалах суда не сообщаются. Отмечается только, что иск заявлен "о признании и о взыскании задолженности".
Представитель "Норникеля", ранее комментируя предъявление иска, сообщил РИА Новости, что "Альфа-банк подал иск к ПАО "ГМК "Норильский никель" в арбитражный суд города Москвы с целью защиты своих законных интересов в соответствии действующими в России антисанкционными правовыми нормами". По его словам, "наличие данного спора не повлияет на деловые отношения истца и ответчика".
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
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ФинансыБанкисударбитражный судАльфа-банкГМК Норильский никельисквзыскание
 
 
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