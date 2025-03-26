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Суд приговорил к 18 годам фигуранта дела о покушении на теракт на ЗАЭС
Суд приговорил к 18 годам фигуранта дела о покушении на теракт на ЗАЭС - 26.03.2025, ПРАЙМ
Суд приговорил к 18 годам фигуранта дела о покушении на теракт на ЗАЭС
Сотрудник Запорожской атомной станции Сергей Потынга, который обвиняется в покушении на теракт на АЭС, когда там находились члены МАГАТЭ, приговорен к 18 годам... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T15:18+0300
2025-03-26T15:18+0300
2025-03-26T15:18+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - ПРАЙМ. Сотрудник Запорожской атомной станции Сергей Потынга, который обвиняется в покушении на теракт на АЭС, когда там находились члены МАГАТЭ, приговорен к 18 годам лишения свободы - такой приговор вынес Южный окружной военный суд, сообщил РИА Новости представитель суда.Потынге вменялось деяние, предусмотренное частью 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), частью 3 статьи 30, пунктам "а, б" частью 3 статьи 205 (покушение на теракт) и частью 4 статьи 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств). Потынге предстоит отбывать первые три года в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.Установлено, что Потынга, вступив в террористическое сообщество, созданное сотрудниками украинской военной разведки, в мае 2023 года собирал и передавал куратору данные об автомобилях, которые имеют доступ на территорию ЗАЭС, чтобы в дальнейшем совершить там теракт для нанесения максимального ущерба "вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС". Потынга для этого забрал из тайника взрывное устройство с тротилом массой до 1 килограмма, которое затем установил на днище автомобиля, на который ему указал сотрудник украинской военной разведки. Однако владелец автомобиля обнаружил взрывное устройство, и его обезвредили. Потынгу задержали в декабре 2023 года.
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магатэ, запорожская аэс, суд, терроризм
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, суд, терроризм
Суд приговорил к 18 годам фигуранта дела о покушении на теракт на ЗАЭС
Суд в Ростове приговорил к 18 годам фигуранта дела о покушении на теракт на ЗАЭС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - ПРАЙМ. Сотрудник Запорожской атомной станции Сергей Потынга, который обвиняется в покушении на теракт на АЭС, когда там находились члены МАГАТЭ, приговорен к 18 годам лишения свободы - такой приговор вынес Южный окружной военный суд, сообщил РИА Новости представитель суда.
Потынге вменялось деяние, предусмотренное частью 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), частью 3 статьи 30, пунктам "а, б" частью 3 статьи 205 (покушение на теракт) и частью 4 статьи 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств).
Потынге предстоит отбывать первые три года в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.
Глава МАГАТЭ отметил рост военной активности в районе ЗАЭС
Установлено, что Потынга, вступив в террористическое сообщество, созданное сотрудниками украинской военной разведки, в мае 2023 года собирал и передавал куратору данные об автомобилях, которые имеют доступ на территорию ЗАЭС, чтобы в дальнейшем совершить там теракт для нанесения максимального ущерба "вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС".
Потынга для этого забрал из тайника взрывное устройство с тротилом массой до 1 килограмма, которое затем установил на днище автомобиля, на который ему указал сотрудник украинской военной разведки. Однако владелец автомобиля обнаружил взрывное устройство, и его обезвредили. Потынгу задержали в декабре 2023 года.