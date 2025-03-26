https://1prime.ru/20250326/swift-856138822.html
CША могут рассмотреть переподключение РФ к SWIFT в контексте урегулирования
CША могут рассмотреть переподключение РФ к SWIFT в контексте урегулирования - 26.03.2025, ПРАЙМ
CША могут рассмотреть переподключение РФ к SWIFT в контексте урегулирования
США в контексте урегулирования на Украине готовы рассмотреть возвращение РФ в международную банковскую систему SWIFT, заявил в среду министр финансов США Скотт... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T22:46+0300
2025-03-26T22:46+0300
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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. США в контексте урегулирования на Украине готовы рассмотреть возвращение РФ в международную банковскую систему SWIFT, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент. "Все обсуждаемо", - заявил Бессент телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о вероятности повторного присоединения России к банковской системе SWIFT. При этом он отметил, что в зависимости от хода процесса урегулирования, США могут как смягчить, так и ужесточить санкции против РФ.
https://1prime.ru/20250319/swift-855948638.html
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swift, россия, банки
CША могут рассмотреть переподключение РФ к SWIFT в контексте урегулирования
Бессент: CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT в контексте урегулирования
ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. США в контексте урегулирования на Украине готовы рассмотреть возвращение РФ в международную банковскую систему SWIFT, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент.
"Все обсуждаемо", - заявил Бессент телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о вероятности повторного присоединения России к банковской системе SWIFT.
При этом он отметил, что в зависимости от хода процесса урегулирования, США могут как смягчить, так и ужесточить санкции против РФ.
Костин: необходимости в SWIFT больше нет