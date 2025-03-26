https://1prime.ru/20250326/telegram-856121920.html

В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram

В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram - 26.03.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram

При взломе аккаунта в Telegram первым делом надо завершить все активные сеансы, а затем попробовать восстановить доступ через SMS, сообщила представитель МВД РФ | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:50+0300

2025-03-26T14:50+0300

2025-03-26T14:50+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. При взломе аккаунта в Telegram первым делом надо завершить все активные сеансы, а затем попробовать восстановить доступ через SMS, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Если аккаунт всё же взломали: завершите все неизвестные сеансы, обратитесь в техническую поддержку, попробуйте восстановить доступ через SMS, при невозможности восстановления создайте новый аккаунт", - написала Волк в Telegram-канале. Для достижения своих целей злоумышленники используют фишинговые сообщения (к примеру, о получении бесплатной Premium-подписки или под предлогом просьбы о помощи в голосовании) и отправляют вредоносные файлы под видом фото или видео (как правило, с расширением .apk). Чтобы обезопасить себя, используйте двухфакторную аутентификацию, код-пароль для входа и не передавайте коды для входа в аккаунт из SMS третьим лицам, заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250321/kontrol-855989912.html

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технологии, россия, общество , мвд, telegram