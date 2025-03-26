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В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram
В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram - 26.03.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram
При взломе аккаунта в Telegram первым делом надо завершить все активные сеансы, а затем попробовать восстановить доступ через SMS, сообщила представитель МВД РФ | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:50+0300
2025-03-26T14:50+0300
2025-03-26T14:50+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. При взломе аккаунта в Telegram первым делом надо завершить все активные сеансы, а затем попробовать восстановить доступ через SMS, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Если аккаунт всё же взломали: завершите все неизвестные сеансы, обратитесь в техническую поддержку, попробуйте восстановить доступ через SMS, при невозможности восстановления создайте новый аккаунт", - написала Волк в Telegram-канале. Для достижения своих целей злоумышленники используют фишинговые сообщения (к примеру, о получении бесплатной Premium-подписки или под предлогом просьбы о помощи в голосовании) и отправляют вредоносные файлы под видом фото или видео (как правило, с расширением .apk). Чтобы обезопасить себя, используйте двухфакторную аутентификацию, код-пароль для входа и не передавайте коды для входа в аккаунт из SMS третьим лицам, заключили в ведомстве.
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технологии, россия, общество , мвд, telegram
Технологии, РОССИЯ, Общество , МВД, Telegram
В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram
МВД: при взломе аккаунта в Telegram первым делом надо завершить активные сеансы
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. При взломе аккаунта в Telegram первым делом надо завершить все активные сеансы, а затем попробовать восстановить доступ через SMS, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Если аккаунт всё же взломали: завершите все неизвестные сеансы, обратитесь в техническую поддержку, попробуйте восстановить доступ через SMS, при невозможности восстановления создайте новый аккаунт", - написала Волк в Telegram-канале.
Для достижения своих целей злоумышленники используют фишинговые сообщения (к примеру, о получении бесплатной Premium-подписки или под предлогом просьбы о помощи в голосовании) и отправляют вредоносные файлы под видом фото или видео (как правило, с расширением .apk).
Чтобы обезопасить себя, используйте двухфакторную аутентификацию, код-пароль для входа и не передавайте коды для входа в аккаунт из SMS третьим лицам, заключили в ведомстве.
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