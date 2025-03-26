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Трамп прокомментировал введение США импортных пошлин

Трамп прокомментировал введение США импортных пошлин - 26.03.2025, ПРАЙМ

Трамп прокомментировал введение США импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящее масштабное введение США импортных пошлин 2 апреля не предусматривает множества исключений. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T04:48+0300

2025-03-26T04:48+0300

2025-03-26T04:48+0300

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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящее масштабное введение США импортных пошлин 2 апреля не предусматривает множества исключений. "Не так много исключений. Я не хочу, чтобы было слишком много исключений", - сообщил он в интервью телеканалу Newsmax, комментируя исключения в предстоящем введении пошлин на импорт иностранных товаров в США. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, которые затронут импортные товары на триллионы долларов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

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мировая экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, ес, washington post