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"Нас обчистили". Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов"

"Нас обчистили". Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов" - 26.03.2025, ПРАЙМ

"Нас обчистили". Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов"

Страны Евросоюза оказались хуже врагов. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в беседе с изданием Newsmax. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T09:20+0300

2025-03-26T09:20+0300

2025-03-26T09:20+0300

сша

дональд трамп

экономика

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Страны Евросоюза оказались хуже врагов. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в беседе с изданием Newsmax.По словам главы Белого дома, США были мягкими и слабыми, что позволило другим странам получить преимущества за счет американского долга, который достиг 36 триллионов долларов."Но часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили", — подчеркнул американский лидер.По информации Washington Post, 2 апреля США планируют ввести новые тарифы на иностранные товары на триллионы долларов. Ранее США уже ввели пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также повысили ставку на товары из Китая до 20%.

https://1prime.ru/20250325/tramp-856100707.html

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сша, дональд трамп