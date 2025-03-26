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"Нас обчистили". Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов"
"Нас обчистили". Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов" - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Нас обчистили". Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов"
Страны Евросоюза оказались хуже врагов. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в беседе с изданием Newsmax. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:20+0300
2025-03-26T09:20+0300
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дональд трамп
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Страны Евросоюза оказались хуже врагов. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в беседе с изданием Newsmax.По словам главы Белого дома, США были мягкими и слабыми, что позволило другим странам получить преимущества за счет американского долга, который достиг 36 триллионов долларов."Но часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили", — подчеркнул американский лидер.По информации Washington Post, 2 апреля США планируют ввести новые тарифы на иностранные товары на триллионы долларов. Ранее США уже ввели пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также повысили ставку на товары из Китая до 20%.
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп, Экономика
"Нас обчистили". Трамп раскрыл, кто для США оказался "хуже врагов"
Трамп: страны ЕС обчистили США и оказалась хуже врагов
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Страны Евросоюза оказались хуже врагов. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в беседе с изданием Newsmax.
По словам главы Белого дома, США были мягкими и слабыми, что позволило другим странам получить преимущества за счет американского долга, который достиг 36 триллионов долларов.
"Но часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили", — подчеркнул американский лидер.
По информации Washington Post, 2 апреля США планируют ввести новые тарифы на иностранные товары на триллионы долларов. Ранее США уже ввели пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также повысили ставку на товары из Китая до 20%.
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