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"Яндекс Go" добавит возможность оплаты проезда в общественном транспорте

"Яндекс Go" добавит возможность оплаты проезда в общественном транспорте - 26.03.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Go" добавит возможность оплаты проезда в общественном транспорте

Сервис "Яндекс Go" скоро добавит возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях прямо в приложении; первым городом, где заработает новая опция, | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T11:45+0300

2025-03-26T11:45+0300

2025-03-26T11:45+0300

бизнес

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общественный транспорт

оплата проезда

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Go" скоро добавит возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях прямо в приложении; первым городом, где заработает новая опция, станет Ярославль, сообщила пресс-служба "Яндекса". "В "Яндекс Go" скоро появится возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях. Купить билет можно будет прямо в приложении, отсканировав QR-код, или с помощью Bluetooth. Первым городом в России, где появится такая возможность, станет Ярославль", - говорится в сообщении. Как уточнили в компании, оплачивать проезд можно будет двумя способами: сканируя QR-код в транспорте или подключаясь к Bluetooth-меткам, размещенным в салоне. Так, для покупки билета через Bluetooth необходимо включить его на смартфоне, затем в разделе "Транспорт" выбрать свой автобус, трамвай или троллейбус и подтвердить оплату. "Купленный билет сохранится в раздел "Мой билет" в приложении. Функция оплаты проезда в транспорте станет дополнением к другим городским сервисам приложения. Скоро покупка билетов через "Яндекс Gо" появится в десятках регионов России", - добавили в пресс-службе.

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бизнес, яндекс go, яндекс, транспорт, общественный транспорт, оплата проезда