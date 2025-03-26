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"Яндекс Go" добавит возможность оплаты проезда в общественном транспорте - 26.03.2025, ПРАЙМ
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"Яндекс Go" добавит возможность оплаты проезда в общественном транспорте
"Яндекс Go" добавит возможность оплаты проезда в общественном транспорте - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Go" добавит возможность оплаты проезда в общественном транспорте
Сервис "Яндекс Go" скоро добавит возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях прямо в приложении; первым городом, где заработает новая опция, | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T11:45+0300
2025-03-26T11:45+0300
бизнес
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яндекс
транспорт
общественный транспорт
оплата проезда
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Go" скоро добавит возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях прямо в приложении; первым городом, где заработает новая опция, станет Ярославль, сообщила пресс-служба "Яндекса". "В "Яндекс Go" скоро появится возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях. Купить билет можно будет прямо в приложении, отсканировав QR-код, или с помощью Bluetooth. Первым городом в России, где появится такая возможность, станет Ярославль", - говорится в сообщении. Как уточнили в компании, оплачивать проезд можно будет двумя способами: сканируя QR-код в транспорте или подключаясь к Bluetooth-меткам, размещенным в салоне. Так, для покупки билета через Bluetooth необходимо включить его на смартфоне, затем в разделе "Транспорт" выбрать свой автобус, трамвай или троллейбус и подтвердить оплату. "Купленный билет сохранится в раздел "Мой билет" в приложении. Функция оплаты проезда в транспорте станет дополнением к другим городским сервисам приложения. Скоро покупка билетов через "Яндекс Gо" появится в десятках регионов России", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, яндекс go, яндекс, транспорт, общественный транспорт, оплата проезда
Бизнес, Яндекс Go, Яндекс, Транспорт, общественный транспорт, оплата проезда
11:45 26.03.2025
 
"Яндекс Go" добавит возможность оплаты проезда в общественном транспорте

"Яндекс": в сервисе "Яндекс Go" появится функция оплаты проезда в общественном транспорте

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Go" скоро добавит возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях прямо в приложении; первым городом, где заработает новая опция, станет Ярославль, сообщила пресс-служба "Яндекса".
"В "Яндекс Go" скоро появится возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях. Купить билет можно будет прямо в приложении, отсканировав QR-код, или с помощью Bluetooth. Первым городом в России, где появится такая возможность, станет Ярославль", - говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, оплачивать проезд можно будет двумя способами: сканируя QR-код в транспорте или подключаясь к Bluetooth-меткам, размещенным в салоне. Так, для покупки билета через Bluetooth необходимо включить его на смартфоне, затем в разделе "Транспорт" выбрать свой автобус, трамвай или троллейбус и подтвердить оплату.
"Купленный билет сохранится в раздел "Мой билет" в приложении. Функция оплаты проезда в транспорте станет дополнением к другим городским сервисам приложения. Скоро покупка билетов через "Яндекс Gо" появится в десятках регионов России", - добавили в пресс-службе.
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