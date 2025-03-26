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Мишустин допустил жесткие меры по регулированию цен на продукты в России

Мишустин допустил жесткие меры по регулированию цен на продукты в России - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин допустил жесткие меры по регулированию цен на продукты в России

Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране. Об этом заявил глава правительства России Михаил... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T13:15+0300

2025-03-26T13:15+0300

2025-03-26T13:15+0300

экономика

бизнес

россия

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе кабмина в 2024 году. Мишустин отметил, что основная работа правительства была направлена на поддержку отечественных производителей и увеличение объемов отечественного производства. Для стабилизации цен на рынке временно были введены ограничения на экспорт некоторых продуктов и временно расширен импорт продукции из других стран.Преимущественную роль в регулировании цен играет Федеральная антимонопольная служба."Служба регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела. Но считаю, надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо – принимать самые жесткие меры. И напомню, что правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок", - подытожил премьер-министр.

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бизнес, россия, михаил мишустин, госдума