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Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен
Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен
Надо задействовать все инструменты для ограничения роста цен, но это не должно привести к дефициту товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:09+0300
2025-03-26T16:09+0300
экономика
россия
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Надо задействовать все инструменты для ограничения роста цен, но это не должно привести к дефициту товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "По ограничению цен и наценок - еще раз скажу, что здесь инструменты надо все задействовать. Крайне аккуратно нам нужно заниматься регулированием цен, объемов производства - это может приводить к дефициту и к повышению цен. Все непросто здесь, мы очень аккуратно стараемся работать с этой темой. И мне кажется, здесь уже в ближайшее время увидим результаты", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума
16:09 26.03.2025
 
Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен

Мишустин: надо задействовать все инструменты для ограничения роста цен

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Надо задействовать все инструменты для ограничения роста цен, но это не должно привести к дефициту товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"По ограничению цен и наценок - еще раз скажу, что здесь инструменты надо все задействовать. Крайне аккуратно нам нужно заниматься регулированием цен, объемов производства - это может приводить к дефициту и к повышению цен. Все непросто здесь, мы очень аккуратно стараемся работать с этой темой. И мне кажется, здесь уже в ближайшее время увидим результаты", - сказал Мишустин.
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Мишустин допустил жесткие меры по регулированию цен на продукты в России
13:15
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинГосдума
 
 
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