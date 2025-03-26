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Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен

Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен

Надо задействовать все инструменты для ограничения роста цен, но это не должно привести к дефициту товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:09+0300

2025-03-26T16:09+0300

2025-03-26T16:09+0300

экономика

россия

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Надо задействовать все инструменты для ограничения роста цен, но это не должно привести к дефициту товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "По ограничению цен и наценок - еще раз скажу, что здесь инструменты надо все задействовать. Крайне аккуратно нам нужно заниматься регулированием цен, объемов производства - это может приводить к дефициту и к повышению цен. Все непросто здесь, мы очень аккуратно стараемся работать с этой темой. И мне кажется, здесь уже в ближайшее время увидим результаты", - сказал Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, госдума