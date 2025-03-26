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Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен
Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен
Надо задействовать все инструменты для ограничения роста цен, но это не должно привести к дефициту товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:09+0300
2025-03-26T16:09+0300
2025-03-26T16:09+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Надо задействовать все инструменты для ограничения роста цен, но это не должно привести к дефициту товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "По ограничению цен и наценок - еще раз скажу, что здесь инструменты надо все задействовать. Крайне аккуратно нам нужно заниматься регулированием цен, объемов производства - это может приводить к дефициту и к повышению цен. Все непросто здесь, мы очень аккуратно стараемся работать с этой темой. И мне кажется, здесь уже в ближайшее время увидим результаты", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен
Мишустин: надо задействовать все инструменты для ограничения роста цен
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Надо задействовать все инструменты для ограничения роста цен, но это не должно привести к дефициту товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"По ограничению цен и наценок - еще раз скажу, что здесь инструменты надо все задействовать. Крайне аккуратно нам нужно заниматься регулированием цен, объемов производства - это может приводить к дефициту и к повышению цен. Все непросто здесь, мы очень аккуратно стараемся работать с этой темой. И мне кажется, здесь уже в ближайшее время увидим результаты", - сказал Мишустин.
Мишустин допустил жесткие меры по регулированию цен на продукты в России